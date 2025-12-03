Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del miércoles, 3 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las alternativas más populares gracias a su historia, su cercanía con la comunidad y la posibilidad de participar con apuestas accesibles.

Resultado oficial del Chontico Noche – 3 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la noche:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para confirmar sus apuestas y conocer a los afortunados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios estables que permiten la participación de jugadores en toda la región:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores cuentan con otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves y reconocido por entregar premios especiales que incrementan la emoción de cada jornada.



Modalidades de apuesta

La diversidad de modalidades es una de las características que ha hecho del Chontico Noche uno de los chances preferidos del país. Los jugadores pueden elegir entre:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden.

ganar sin importar el orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada apostador seleccione la opción que mejor se ajuste a su estilo y frecuencia de juego.



Costos para participar

El Chontico Noche es reconocido por su accesibilidad económica, permitiendo que cualquier persona participe según su presupuesto:



Apuesta mínima: $ 500

500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esto hace posible que tanto jugadores frecuentes como participantes ocasionales prueben su suerte sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo:

