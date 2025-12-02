Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del martes, 2 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas gracias a su historia, su cercanía con la comunidad y la posibilidad de jugar con montos accesibles.

Resultado oficial del Chontico Noche – 2 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los afortunados de la noche.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación de los jugadores en toda la región:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, existen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves y reconocido por entregar premios especiales que aumentan la emoción de cada jornada.



Modalidades de apuesta

La variedad de opciones para jugar es una de las razones por las que el Chontico Noche sigue siendo uno de los chances más populares del país. Los apostadores pueden elegir entre:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado : permite ganar sin importar el orden.

: permite ganar sin importar el orden. Tres cifras: en versión directa o combinada.

en versión directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del resultado.

Esta flexibilidad facilita que tanto jugadores frecuentes como quienes participan de manera ocasional encuentren una modalidad acorde a sus preferencias.



Costos para participar

El sorteo es reconocido por su accesibilidad económica, permitiendo realizar apuestas ajustadas al presupuesto de cada persona:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

De esta manera, cualquier jugador puede probar su suerte sin necesidad de invertir grandes sumas.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador:

