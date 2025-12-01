Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El tradicional chance Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 1 de diciembre de 2025. Este sorteo, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones favoritas entre los apostadores gracias a su historia, accesibilidad y cercanía con la comunidad local.

Resultado oficial del Chontico Noche – 1 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron en vivo la emisión oficial para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación constante que permite a los participantes seguir los resultados sin dificultad.



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, existen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves y reconocido por otorgar premios especiales que incrementan la emoción y fidelidad de los jugadores.



Modalidades de apuesta

La popularidad del Chontico Noche se debe, en gran parte, a la variedad de modalidades que ofrece. Esto permite que tanto jugadores experimentados como apostadores ocasionales puedan elegir la opción que más se adapte a su estilo:



Cuatro cifras directo (superpleno): requiere acertar la combinación exacta.

requiere acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden.

se gana sin importar el orden. Tres cifras: disponible en versión directa o combinada.

disponible en versión directa o combinada. Dos cifras (pata): consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del resultado.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más versátiles y atractivos del país.



Costos para participar

El sorteo se caracteriza por su accesibilidad económica, permitiendo participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Este rango hace posible que todos puedan probar suerte sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de reclamar su premio:

