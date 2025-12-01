Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Publicidad
El tradicional chance Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 1 de diciembre de 2025. Este sorteo, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones favoritas entre los apostadores gracias a su historia, accesibilidad y cercanía con la comunidad local.
La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada:
Miles de jugadores siguieron en vivo la emisión oficial para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores del día.
El Chontico Noche mantiene una programación constante que permite a los participantes seguir los resultados sin dificultad.
Además del sorteo principal, existen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves y reconocido por otorgar premios especiales que incrementan la emoción y fidelidad de los jugadores.
La popularidad del Chontico Noche se debe, en gran parte, a la variedad de modalidades que ofrece. Esto permite que tanto jugadores experimentados como apostadores ocasionales puedan elegir la opción que más se adapte a su estilo:
Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más versátiles y atractivos del país.
El sorteo se caracteriza por su accesibilidad económica, permitiendo participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador:
Este rango hace posible que todos puedan probar suerte sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de reclamar su premio: