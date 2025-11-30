Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del domingo 30 de noviembre de 2025. Este chance, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa fortaleciéndose como una de las opciones preferidas por su tradición, accesibilidad y cercanía con los jugadores de la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 30 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación durante toda la semana. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, el operador ofrece alternativas complementarias como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves y ampliamente reconocido por entregar premios especiales que aumentan el interés de los jugadores habituales.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

La popularidad del Chontico Noche se explica en parte por la variedad de modalidades de juego que ofrece. Esto permite que tanto apostadores frecuentes como jugadores ocasionales encuentren una opción acorde a su estilo y presupuesto. Entre las alternativas disponibles se destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar la combinación exacta.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): enfocada en acertar las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Esta diversidad convierte al juego en una opción flexible y atractiva para distintos tipos de participantes, desde quienes buscan apuestas sencillas hasta quienes prefieren combinaciones de mayor precisión.



Costos para participar

El Chontico Noche se caracteriza por ser un chance accesible para una amplia variedad de jugadores, ya que no requiere grandes inversiones para participar. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Este rango de opciones permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin dificultades y elegir la modalidad que mejor se adapte a su intención de juego.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo cualquier premio obtenido, los ganadores deben presentar la documentación requerida por el operador del sorteo. Los requisitos principales son:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En casos de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional de acuerdo con sus políticas internas, con el fin de garantizar un proceso de pago seguro, transparente y confiable para todos los participantes.