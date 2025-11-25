Frustran atentado terrorista con drones y explosivos en Jamundí: lo ordenó alias ‘Marlon’

En una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, las autoridades localizaron y destruyeron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de San Antonio, en Jamundí, Valle del Cauca. El hallazgo —destacó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez— representa un golpe directo contra alias ‘Marlon’, señalado como principal operador terrorista de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsables de planear ataques en Cauca y Valle del Cauca.

En el punto fueron encontradas granadas artesanales, pólvora, mecha lenta, cableado, un chaleco multipropósito y varios cartuchos. Entre el material incautado también había explosivos listos para ser instalados en drones, una modalidad que las disidencias han usado para atacar a soldados y poner en riesgo a las comunidades.

Frustran atentado en Jamundí Suministrado

Como medida preventiva —destacó el ministro—, la vía cercana fue cerrada temporalmente para proteger a la población, mientras expertos destruyeron de manera controlada los artefactos. De acuerdo con las autoridades, estos explosivos tenían como finalidad ejecutar atentados contra militares y habitantes que transitan a diario por el sector.



La Fuerza Pública destacó que la acción oportuna de los uniformados evitó una posible tragedia y reiteró su llamado a la ciudadanía del sur del Valle para que denuncie cualquier actividad sospechosa. “No están solos”, señaló el ministro, asegurando que continuarán empleando todas sus capacidades para reforzar la seguridad y proteger la vida en la región.

