Frustran atentado terrorista con drones y explosivos en Jamundí: lo ordenó alias 'Marlon'

Frustran atentado terrorista con drones y explosivos en Jamundí: lo ordenó alias ‘Marlon’

En una operación conjunta fueron encontrados artefactos listos para ser usados contra la población y las tropas en el sur del Valle.

