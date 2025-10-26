Lluvias en Santander dejan 6 municipios en alerta roja y 58 en alerta naranja

Durante la actual temporada de lluvias, en Santander se han registrado más de 120 emergencias entre deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.

Las autoridades advierten que las intensas lluvias mantienen en alerta roja por riesgo de deslizamientos a seis municipios de Santander: Betulia, Chima, Confines, Málaga, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí, según el más reciente informe.

Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo, confirmó que, además, 58 municipios se encuentran en alerta naranja y 24 han declarado la calamidad pública por afectaciones en viviendas, vías terciarias y zonas rurales.

“Estamos haciendo un monitoreo constante en los puntos más críticos del departamento. Los suelos están saturados y se mantienen las condiciones para nuevos deslizamientos, sobre todo en las provincias de García Rovira y Yariguíes”, indicó el funcionario.



En Málaga, el colapso del alcantarillado en las calles 10 y 11, en el sector del Camellón, provocó inundaciones y el desbordamiento de la quebrada La Magnolia, que afectó viviendas y comercios.

En San Andrés, la situación es crítica por el desbordamiento de la quebrada La Llorona, que afectó la movilidad en el casco urbano y en la vía hacia el corregimiento Laguna de Ortices, especialmente en el sector El Caracol, donde un deslizamiento destruyó la banca.

La vía permanece totalmente cerrada y varias veredas quedaron incomunicadas, afectando a más de 25.000 familias. Por cuenta de las emergencias, varios puestos de votación debieron ser trasladados hacia los cascos urbanos, como ocurrió en el corregimiento de Vado Real, ante la imposibilidad de acceso por las vías rurales.

“La banca quedó destruida e impide el paso tanto de vehículos como de peatones. Varias viviendas presentan daños estructurales y la quebrada baja con un fuerte caudal de piedras y lodo”, señaló Pedro Conde.

La Gobernación de Santander anunció que, en los próximos días, se coordinará con los alcaldes y el Comité Departamental de Gestión del Riesgo el envío de maquinaria amarilla para despejar carreteras y habilitar el tránsito en las zonas más afectadas.

Sin embargo, la rehabilitación de la vía en San Andrés podría tardar varias semanas, debido a la inestabilidad del terreno y la inclinación de la montaña, sumado a las lluvias persistentes.

El Ideam advirtió que las lluvias podrían incrementarse durante los próximos días, especialmente en el sur de Santander. Las autoridades recomiendan no transitar por terrenos inestables ni intentar cruzar crecientes súbitas.