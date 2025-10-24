En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Declaran calamidad pública en San Andrés, Santander: derrumbe incomunicó a más de 1.500 familias

Declaran calamidad pública en San Andrés, Santander: derrumbe incomunicó a más de 1.500 familias

El colapso de la vía hacia la Laguna de Ortices destruyó por completo la banca e impide el paso de vehículos y peatones. Autoridades locales piden apoyo urgente al Gobierno Nacional y a la Gobernación.

Derrumbe en zona turística de La Laguna de Ortices en San Andrés Santander.jpg
Derrumbe en zona turística de La Laguna de Ortices en San Andrés Santander
Foto: Alcaldía de San Andrés, Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Las fuertes lluvias de los últimos días tienen en emergencia al municipio de San

Andrés, Santander, donde las autoridades declararon la calamidad pública tras el colapso de un tramo de la vía que conduce hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región.

El alcalde Fredy Antonio Ramírez Ortiz advirtió que las afectaciones se han multiplicado con el paso de las horas, varias carreteras rurales permanecen taponadas, viviendas resultaron afectadas y la quebrada La Llorona arrastra piedras y lodo que amenazan con desbordarse.

“Estamos enfrentando una situación muy crítica, hay derrumbes en diferentes puntos, la quebrada trae material y hay riesgo para las familias que viven cerca, la vía hacia la Laguna de Ortices se perdió por completo, no hay paso para vehículos ni para peatones”, señaló el mandatario local.

El punto más afectado, conocido como El Congreso, es precisamente donde la Gobernación de Santander adelanta obras para la instalación de un puente. Sin embargo, el terreno cedió por completo debido a la saturación del suelo.

Lea también:

  1. FOTO ROCAS VÍA SUAITA.jpg
    FOTO: Derrumbe vía Suaita, Santander- suministrada por Defensa Civil
    Santanderes

    Nuevos deslizamientos afectan vías en San Andrés y Suaita por fuertes lluvias en Santander

  2. Deslizamiento Suaita - Santander.jpg
    Blu Radio. Deslizamiento Suaita - Santander //Foto: Defensa Civil de Santander
    Santanderes

    Lluvias causan emergencias y cierres viales en Santander; Suaita, entre los más afectados

Según explicó el alcalde, en ese mismo lugar una máquina de obra estuvo a punto de caer al abismo hace pocos días, lo que evidencia la fragilidad del terreno y la urgencia de una intervención.

Ante la magnitud de los daños, la administración municipal pidió apoyo inmediato a la Gobernación, al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para disponer de maquinaria que permita habilitar un paso provisional y atender a las más de 1.500 familias campesinas que hoy permanecen incomunicadas.

Publicidad

El Ideam alertó que las precipitaciones podrían intensificarse durante el fin de semana, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades locales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Emergencias por lluvias

UNGRD

Noticias de hoy

Blu Radio

Gobernación de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad