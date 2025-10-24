Declaran calamidad pública en San Andrés, Santander: derrumbe incomunicó a más de 1.500 familias

Las fuertes lluvias de los últimos días tienen en emergencia al municipio de San

Andrés, Santander, donde las autoridades declararon la calamidad pública tras el colapso de un tramo de la vía que conduce hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región.

El alcalde Fredy Antonio Ramírez Ortiz advirtió que las afectaciones se han multiplicado con el paso de las horas, varias carreteras rurales permanecen taponadas, viviendas resultaron afectadas y la quebrada La Llorona arrastra piedras y lodo que amenazan con desbordarse.

“Estamos enfrentando una situación muy crítica, hay derrumbes en diferentes puntos, la quebrada trae material y hay riesgo para las familias que viven cerca, la vía hacia la Laguna de Ortices se perdió por completo, no hay paso para vehículos ni para peatones”, señaló el mandatario local.



El punto más afectado, conocido como El Congreso, es precisamente donde la Gobernación de Santander adelanta obras para la instalación de un puente. Sin embargo, el terreno cedió por completo debido a la saturación del suelo.

Según explicó el alcalde, en ese mismo lugar una máquina de obra estuvo a punto de caer al abismo hace pocos días, lo que evidencia la fragilidad del terreno y la urgencia de una intervención.

Ante la magnitud de los daños, la administración municipal pidió apoyo inmediato a la Gobernación, al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para disponer de maquinaria que permita habilitar un paso provisional y atender a las más de 1.500 familias campesinas que hoy permanecen incomunicadas.

El Ideam alertó que las precipitaciones podrían intensificarse durante el fin de semana, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades locales.