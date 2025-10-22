Operario de retroexcavadora casi cae a un abismo mientras removía derrumbe en Santander

A punto de caer a un abismo estuvo el operario de una retroexcavadora que realizaba labores de remoción de tierra en un gigantesco derrumbe que mantiene incomunicado al municipio de San Andrés, en el sur de Santander. El hecho, que por poco termina en tragedia, ocurrió cuando parte del vehículo pesado quedó suspendido sobre el vacío, mientras el conductor intentaba despejar el material que bloquea la vía principal.

Por fortuna, el operario logró maniobrar y poner nuevamente la máquina sobre terreno firme, evitando una emergencia mayor. Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores y trabajadores de la zona para que extremen las medidas de precaución, pues las lluvias de los últimos días han generado deslizamientos y socavaciones en varios puntos de la región.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, informó que las afectaciones obedecen a la influencia de la tormenta tropical Melisa, que ha provocado fuertes precipitaciones en gran parte del departamento.

"Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando, se han registrado afectaciones en los municipios de Gámbita, Suaita, San Andrés y La Belleza. Además, tenemos en alerta roja siete municipios: Betulia, Bolívar, La Belleza, Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Suratá. Desde la sala de crisis estamos en constante alistamiento para asistir y sumar capacidades de respuesta cuando sea necesario”, señaló Sánchez.



Las autoridades departamentales mantienen vigilancia permanente en las zonas más vulnerables y pidieron a las comunidades reportar cualquier emergencia ante los organismos de socorro. Asimismo, recordaron que las vías rurales presentan alto riesgo por deslizamientos y saturación del suelo, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios.