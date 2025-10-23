Nuevos deslizamientos afectan vías en San Andrés y Suaita por fuertes lluvias en Santander

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron nuevos deslizamientos de tierra y rocas en la vía que comunica a Suaita con Vado Real, en el sur de Santander, lo que obligó a las autoridades a ordenar el cierre total del corredor vial como medida preventiva ante el riesgo de nuevas emergencias.

Equipos de la Defensa Civil y la Policía Nacional permanecen en la zona verificando las condiciones del terreno y realizando labores de señalización y control, mientras maquinaria de la Gobernación de Santander y del Instituto Nacional de Vías (Invías) se prepara para adelantar la remoción del material que bloquea el paso.

#Video Lluvias provocaron varias emergencias y cierres viales en Santander; Suaita, entre los más afectados #MañanasBlu https://t.co/yfisSJcHgL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2025

Según el reporte de los organismos de socorro, el cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas permitan el ingreso seguro de los equipos de limpieza, ya que se mantiene la amenaza de nuevos desprendimientos debido a la inestabilidad del suelo.

El municipio de Suaita es uno de los más afectados por la actual ola invernal, que también ha generado emergencias en el municipio de San Andrés, donde se reportan afectaciones en vías rurales y cultivos agrícolas.



El alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez, confirmó que varias vías rurales del municipio están bloqueadas por derrumbes. "Le solicite al gobernador y a la Oficina de Gestión de Riesgo ayuda con maquinaria. Tenemos problemas en la vía principal a Málaga", señaló.

El alcalde de San Andrés, Santander, Fredy Ramírez, solicitó ayuda al gobernador Juvenal Díaz, para atender las emergencias provocadas por las intensas lluvias. "Hay vías y casas afectadas", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/nvf1pbaMkp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2025

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que ya se encuentran alistando ayudas humanitarias y coordinando con los comités municipales de emergencia la atención a las familias que podrían resultar afectadas por las lluvias.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores y viajeros a evitar transitar por sectores afectados por lluvias. "Deben tender las recomendaciones de los organismos de socorro y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras avanzan los trabajos para restablecer el paso de vehículos", dijo Dubwing Villamizar de la Defensa Civil.