Gobernación de Santander les embargará el carro a más 260.000 morosos de impuesto vehicular

Gobernación de Santander les embargará el carro a más 260.000 morosos de impuesto vehicular

Según la Secretaría de Hacienda de Santander el propósito es recaudar $735.000 millones que adeudan morosos del impuesto vehicular.

Vehículos
Vehículos
Foto: IDU.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

La Gobernación de Santander anunció medidas drásticas para recuperar una cartera morosa por no pagar impuesto vehicular que ya asciende a más de $735.000 millones correspondientes a un total de 261.704 vehículos en mora.

La medida consiste en la intensificación de los procesos de cobro coactivo, captura e inmovilización de vehículos en mora.

La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, aunque prioriza la regularización voluntaria por parte de los ciudadanos, fue enfática en la necesidad de avanzar con las acciones legales.

"Avanzar en medidas como el cobro coactivo y la inmovilización de vehículos, como lo indica la ley, es un paso necesario para recuperar la cartera morosa, pero la prioridad del Gobierno Departamental es que los ciudadanos regularicen su situación de manera voluntaria", manifestó la secretaria Durán.

El director de Cobro Coactivo de la Gobernación, Nicolás Saab Ortega, detalló las consecuencias iniciales para los deudores.

"La primera medida que se adopta es el embargo de las cuentas bancarias. Si la deuda persiste, los contribuyentes en mora son reportados en las centrales de riesgo y clasificados como deudores del Estado. Esta situación conlleva que estas personas no puedan acceder a créditos bancarios ni sacar inmuebles en arriendo a su nombre", advirtió Saab Ortega.

Además, la dirección avanza en la firma de convenios administrativos con las secretarías y direcciones de tránsito municipales para poder ejecutar las órdenes de captura e inmovilización de vehículos con obligaciones pendientes.

La Gobernación hizo un llamado a los propietarios de vehículos a consultar su estado de deuda y ponerse al día, habilitando canales de pago ágiles.

"Reiteramos el llamado respetuoso y cercano a los contribuyentes para que revisen si tienen obligaciones pendientes con el departamento y aprovechen los canales de pago virtuales o presenciales habilitados para ponerse al día de manera ágil, segura y desde cualquier lugar", instó la secretaria Diana Durán.

