Santandereano con trasplante renal gana medalla mundial en Alemania

La historia de José Vicente Mantilla Sepúlveda, oriundo de Matanza (Santander), es hoy un referente de superación y esperanza. Tras recibir un trasplante de riñón hace cinco años en el HIC Instituto Cardiovascular de Floridablanca, pasó de enfrentar meses de diálisis a subir al podio internacional como integrante de la Selección Colombiana de Deportistas Trasplantados.

En los más recientes Juegos Mundiales de Trasplantados, realizados en Dresde (Alemania), Mantilla participó en pruebas de resistencia y velocidad. En los 400 metros planos logró la medalla de bronce, un resultado histórico para Colombia que compartió con atletas de México y Alemania.

“Es una alegría inmensa después de tanto esfuerzo. Poder traerle este logro a mi país y a Santander es muy especial”, aseguró tras la premiación.

El santandereano, de 38 años, fue diagnosticado con enfermedad renal crónica de origen desconocido, lo que lo llevó a depender de la diálisis durante meses. El trasplante representó no solo la recuperación de su salud, sino también una nueva oportunidad para reconstruir su vida a través del deporte.



“Fue un milagro de Dios. Hoy disfruto más, soy una persona más alegre y quiero motivar a otros a mantenerse activos y, sobre todo, a donar órganos para salvar vidas”, afirmó Mantilla.

El doctor Juan Sebastián Gélvez Rueda, jefe de Nefrología y del programa de Trasplante Renal del HIC, explicó que el caso de José Vicente demuestra el impacto positivo de la adherencia al tratamiento y de la actividad física en la recuperación.

“Su riñón funciona de manera óptima y su disciplina deportiva confirma que un paciente trasplantado no debe imponerse límites. El trasplante es una oportunidad para vivir plenamente”, señaló el especialista.

Además de su participación internacional, Mantilla se prepara para correr el próximo 12 de octubre los 5K de la Media Maratón de Bucaramanga FCV, en la categoría de pacientes trasplantados.

Este evento ha reunido en sus últimas ediciones a más de 100 personas trasplantadas, consolidándose como un espacio de visibilización y promoción de la calidad de vida a través del deporte.