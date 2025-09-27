En vivo
Cayó red que explotaba sexualmente a niñas de 12 años en Santander

Un juez envió a la cárcel a una mujer señalada de coordinar encuentros sexuales entre menores y adultos por 100.000 pesos.

Foto: Policía
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres personas capturadas en El Socorro, Santander, señaladas de conformar una red dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

Entre los procesados se encuentra una mujer a la que la Fiscalía identifica como la presunta líder de la organización criminal

“A través de nuestra Seccional de Investigación Criminal se logró un importante golpe contra personas que instrumentalizaban a menores en El Socorro, sindicadas de delitos como pornografía y proxenetismo, estas personas grababan videos y organizaban encuentros sexuales por los cuales recibían dinero”, explicó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

De acuerdo con las investigaciones, esta mujer sería la encargada de coordinar los encuentros sexuales entre niñas de tan solo 12 años y adultos, quienes pagaban alrededor de 100.000 pesos para acceder a ellas.

Las menores eran instrumentalizadas para ofrecer servicios sexuales tanto de manera presencial como a través de redes sociales, donde se contactaban a los clientes.

La Fiscalía les imputó a los capturados delitos como pornografía con personas menores de 18 años, proxenetismo con menor de edad y acceso carnal con menor de 14 años

Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el juez consideró que había suficientes elementos materiales probatorios para imponer la medida de aseguramiento intramural.

Las autoridades continúan en la investigación del caso, pues a las niñas se les realizaron varios videos para vender en redes sociales, fueron incautados tres teléfonos celulares y un computador portátil.

