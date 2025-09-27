Policía investiga a cuatro escoltas por ataque a concejal en San José de Miranda, Santander

Cuatro escoltas de una empresa privada de Norte de Santander son investigados por la Policía tras el presunto ataque a bala en contra del concejal de San José de Miranda, Gustavo Cárdenas, y su sobrino Agustín, quienes resultaron gravemente heridos en la noche del miércoles.

Alanis Gutiérrez, esposa del concejal, relató que la noche del ataque su esposo y su sobrino salieron en motocicleta rumbo a casa después de compartir en una celebración con compañeros de trabajo.

En el camino adelantaron a una camioneta y, al pasar por un puente, fueron atacados a disparos. “Mi esposo frenó al verse herido y, en ese momento, aprovecharon para dispararle nuevamente. Mi sobrino quedó gravemente herido”, señaló.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 11:00 p. m., cuando el concejal y su sobrino regresaban en motocicleta de una celebración con compañeros de trabajo.



A la altura del puente de la Virgen fueron sobrepasados por una camioneta que, según la familia del político, estuvo a punto de ocasionarles un accidente.

La tensión se incrementó más adelante, en la entrada al sector de Tierra Blanca, donde Cárdenas alcanzó a adelantar nuevamente el vehículo. Sin embargo, minutos después, en la Troncal del Norte, se escucharon disparos que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

El concejal y su sobrino alcanzaron a detenerse en las canchas del barrio San Isidro al notar que estaban heridos, momento en el que, al parecer, los ocupantes de la camioneta volvieron a disparar.

Fue otro concejal de Miranda quien los trasladó de urgencia al Hospital de Málaga, donde se confirmó que Gustavo Cárdenas tenía una herida de arma de fuego en la mano, mientras que Agustín presentaba una lesión cerca del hombro con posible compromiso en su columna, por lo que se evalúa su remisión a Bucaramanga.

Según informaron las autoridades, los ocupantes de la camioneta serían cuatro escoltas de una empresa de seguridad privada en Norte de Santander, quienes posteriormente se entregaron a la Policía en Málaga. El proceso judicial y la investigación avanzan para determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades.