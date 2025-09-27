Directora de Vanguardia Liberal y secretaria de Competitividad de Santander sufrieron accidente

La directora del periódico regional de Santander Vanguardia Liberal, Melissa García, junto con la secretaria de Competitividad de Santander, Eliana León, resultaron heridas en un accidente de tránsito en Medellín cuando asistían al Congreso Nacional de Fenalco.

El hecho ocurrió luego de que un vehículo particular chocara por detrás el taxi en el que ellas se movilizaban y se dirigían al hotel en el que se hospedaban.

El fuerte impacto dejó las sillas del automotor dobladas y generó la intervención inmediata de los organismos de socorro, que trasladaron a García y León a un centro asistencial, donde fueron intervenidas por lesiones en su cuerpo durante el impacto la periodista tuvo lesión en un ojo y la secretaria permaneció bajo observación médica por un golpe en su cabeza.

Tras conocerse la situación, el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, envió un mensaje de apoyo a la comunicadora y a su familia.



“Enviarle nuestro respaldo y solidaridad en este difícil momento, así como la mejor energía para que tenga una pronta recuperación”, expresó el mandatario local.

En el siniestro vial estuvieron involucrados tres vehículos. Autoridades de tránsito de Medellín investigan si la conductora de un automóvil rojo, señalada como presunta responsable, conducía bajo los efectos del alcohol.