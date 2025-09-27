En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Santanderes / Directora de Vanguardia Liberal y secretaria de Competitividad de Santander sufrieron accidente

Directora de Vanguardia Liberal y secretaria de Competitividad de Santander sufrieron accidente

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos. Autoridades en Medellín, donde ocurrió el accidente, investigan si la conductora que ocasionó el choque estaba en estado de embriaguez.

Directora de Vanguardia Liberal y secretaria de Competitividad de Santander sufrieron accidente
Foto: Captura de redes sociales
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

La directora del periódico regional de Santander Vanguardia Liberal, Melissa García, junto con la secretaria de Competitividad de Santander, Eliana León, resultaron heridas en un accidente de tránsito en Medellín cuando asistían al Congreso Nacional de Fenalco.

El hecho ocurrió luego de que un vehículo particular chocara por detrás el taxi en el que ellas se movilizaban y se dirigían al hotel en el que se hospedaban.

El fuerte impacto dejó las sillas del automotor dobladas y generó la intervención inmediata de los organismos de socorro, que trasladaron a García y León a un centro asistencial, donde fueron intervenidas por lesiones en su cuerpo durante el impacto la periodista tuvo lesión en un ojo y la secretaria permaneció bajo observación médica por un golpe en su cabeza.

Directora de Vanguardia Liberal y secretaria de Competitividad de Santander sufrieron accidente

Tras conocerse la situación, el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, envió un mensaje de apoyo a la comunicadora y a su familia.

“Enviarle nuestro respaldo y solidaridad en este difícil momento, así como la mejor energía para que tenga una pronta recuperación”, expresó el mandatario local.

En el siniestro vial estuvieron involucrados tres vehículos. Autoridades de tránsito de Medellín investigan si la conductora de un automóvil rojo, señalada como presunta responsable, conducía bajo los efectos del alcohol.

