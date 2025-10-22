Lluvias causan emergencias y cierres viales en Santander; Suaita, entre los más afectados

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Santander han generado varias emergencias en el departamento.

En el municipio de Suaita, la vía que conduce al corregimiento de Vado Real permanece cerrada por tres deslizamientos de tierra y la caída de árboles, según informó Dudwing Villamizar, coordinador de comunicaciones de la Defensa Civil de Santander.

Villamizar explicó que las entidades que integran el Comité Municipal de Gestión del Riesgo fueron activadas para atender la emergencia. En el lugar hicieron presencia la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Administración Municipal, quienes verificaron las condiciones de la vía y decidieron su cierre total ante el riesgo que representaba la lluvia constante y el material inestable en la zona.

“Hasta la una de la mañana se estuvo auxiliando a motociclistas y usuarios que habían quedado atrapados entre los derrumbes y la caída de árboles, con el fin de no dejar personas expuestas durante la noche”, señaló Villamizar.



Algunos conductores dejaron sus vehículos estacionados en sitios seguros y se retiraron por sus propios medios, mientras que los motociclistas fueron evacuados con apoyo de la Policía Nacional.

#Atención Bloqueada la vía entre Suaita y Vado Real en Santander por deslizamientos de tierra y caída de árboles por intensas lluvias. "Hay viviendas afectadas por inundaciones", dijo Dudwing Villamizar de la @DefensaCivilCo #MañanasBlu pic.twitter.com/jdoxAGzY4c — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2025

De acuerdo con el reporte preliminar, en varias veredas de Suaita también se presentan deslizamientos, afectaciones en viviendas, un colegio y una posible inundación en la estación de Policía de Vado Real.

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que las lluvias se deben al paso de la tormenta tropical Melisa, que afecta el norte del país y ha generado precipitaciones intensas en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y el bajo Rionegro.

“Emitimos recomendaciones a pescadores, mineros y transporte fluvial, y pedimos a los organismos de socorro mantenerse en alerta ante posibles nuevas emergencias”, indicó la entidad.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que, debido a la saturación de humedad en los suelos, existe una alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y pendientes pronunciadas.

Los municipios con alerta roja en Santander son Betulia, Bolívar, La Belleza, Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Suratá. En alerta naranja se encuentran 27 municipios, entre ellos Charalá, Cimitarra, Girón, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Socorro y Vélez, mientras que otros 36 municipios mantienen alerta amarilla.

Las autoridades departamentales recomiendan a las comunidades rurales y conductores evitar el tránsito por zonas montañosas durante los periodos de lluvia y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.