En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lluvias causan emergencias y cierres viales en Santander; Suaita, entre los más afectados

Lluvias causan emergencias y cierres viales en Santander; Suaita, entre los más afectados

Siete municipios en Santander están en alerta roja por probabilidades de deslizamientos.

Deslizamiento Suaita - Santander.
Deslizamiento Suaita - Santander.
Foto: Defensa Civil de Santander.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Santander han generado varias emergencias en el departamento.

En el municipio de Suaita, la vía que conduce al corregimiento de Vado Real permanece cerrada por tres deslizamientos de tierra y la caída de árboles, según informó Dudwing Villamizar, coordinador de comunicaciones de la Defensa Civil de Santander.

Villamizar explicó que las entidades que integran el Comité Municipal de Gestión del Riesgo fueron activadas para atender la emergencia. En el lugar hicieron presencia la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Administración Municipal, quienes verificaron las condiciones de la vía y decidieron su cierre total ante el riesgo que representaba la lluvia constante y el material inestable en la zona.

“Hasta la una de la mañana se estuvo auxiliando a motociclistas y usuarios que habían quedado atrapados entre los derrumbes y la caída de árboles, con el fin de no dejar personas expuestas durante la noche”, señaló Villamizar.

Algunos conductores dejaron sus vehículos estacionados en sitios seguros y se retiraron por sus propios medios, mientras que los motociclistas fueron evacuados con apoyo de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar, en varias veredas de Suaita también se presentan deslizamientos, afectaciones en viviendas, un colegio y una posible inundación en la estación de Policía de Vado Real.

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que las lluvias se deben al paso de la tormenta tropical Melisa, que afecta el norte del país y ha generado precipitaciones intensas en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y el bajo Rionegro.

Publicidad

Emitimos recomendaciones a pescadores, mineros y transporte fluvial, y pedimos a los organismos de socorro mantenerse en alerta ante posibles nuevas emergencias”, indicó la entidad.

Lea también:

  1. inundaciones-en-santa-marta.jpg
    Inundaciones en Santa Marta.
    Foto: suministrada.
    Caribe

    Dos muertos y diez colegios afectados dejaron fuertes lluvias este lunes en Santa Marta

  2. Ni Bogotá ni Manizales: este es el pueblo donde más llueve en Colombia; exportaba lluvia
    Ni Bogotá ni Manizales: este es el pueblo donde más llueve en Colombia; exportaba lluvia
    Foto: ImageFx
    Turismo

    Ni Bogotá ni Tunja: este es el lugar donde más llueve en Colombia; exportaba lluvia

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que, debido a la saturación de humedad en los suelos, existe una alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y pendientes pronunciadas.

Los municipios con alerta roja en Santander son Betulia, Bolívar, La Belleza, Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Suratá. En alerta naranja se encuentran 27 municipios, entre ellos Charalá, Cimitarra, Girón, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Socorro y Vélez, mientras que otros 36 municipios mantienen alerta amarilla.

Publicidad

Las autoridades departamentales recomiendan a las comunidades rurales y conductores evitar el tránsito por zonas montañosas durante los periodos de lluvia y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emergencias por lluvias

Santander

UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad