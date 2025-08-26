Gestión del Riesgo atiende emergencias por lluvias en cinco municipios de Santander

Las fuertes lluvias de los últimos días en Santander han generado emergencias en al menos cinco municipios: San Joaquín, Galán, Aguada, Florián y Onzaga, dejando afectaciones en vías, acueductos rurales y a cientos de familias.

De acuerdo con Edwar Sánchez, coordinador de Gestión del Riesgo en Santander, en el municipio de San Joaquín se presentó una avenida torrencial en la quebrada La Leona, que arrastró un vehículo. Situación similar se vivió en Galán, donde la creciente súbita de la quebrada La Bitoca afectó tres acueductos rurales y dejó incomunicadas a cerca de 1.000 familias en la vía que comunica con Socorro.

En Jordán, se reportó la desaparición de un adulto mayor de 71 años que cayó al río Chicamocha cuando intentaba cruzarlo mediante una tarabita. En la zona organismos de socorro buscan al adulto mayor.

El funcionario explicó que los principales ríos del departamento, como el Magdalena, el Carare y el Opón, han aumentado sus niveles, lo que obligó a realizar vertimientos controlados en el embalse Topocoro.

En el municipio de Florián, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, con apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desplegó maquinaria amarilla para remover derrumbes y habilitar vías terciarias que conectan a las veredas.

Así mismo, en Aguada, avanzan obras de protección sobre la quebrada Alférez, en la vereda San Antonio, para asegurar las bases y estribos del puente vehicular que conecta a comunidades campesinas.

Sánchez hizo un llamado a los consejos municipales de gestión del riesgo y a la comunidad para mantener medidas de precaución y reportar oportunamente cualquier novedad.

“Debemos velar por el cuidado de nuestras familias y estar en comunicación constante con la sala de crisis del departamento para coordinar con los organismos de socorro”, señaló.