Emergencias por fuertes lluvias en la región Caribe mantienen en alerta a las autoridades

El huracán Erin no llegará directamente a la región Caribe, pero sí está golpeando de manera indirecta esta parte del país con fuertes vientos y tormentas eléctricas, lo que ya generó emergencias en varios departamentos en las últimas horas y traerá más precipitaciones para este domingo en La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés y Providencia, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

De hecho, las autoridades de socorro están desplegadas en Córdoba, Santa Marta, Atlántico y Cesar para tener un censo de los daños y necesidades, así como estar atentos a cualquier eventualidad.

Henry Licona, director departamental de ambiente y gestión del riesgo en Córdoba, habló acerca de las graves inundaciones que se registraron en varios de sus municipios, donde al menos hay 20.000 damnificados si solo se cuentan los residentes en Montería.

“Las inundaciones fueron muy graves. Las aguas en ciertos sectores de estos municipios subieron más de un metro y las lluvias afectaron a Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Pelayo, Sahagún, entre otras poblaciones. En la capital de Córdoba, se pudo ver como en el centro de la ciudad quedaron carros flotando”, dijo a Blu Radio.

De la misma manera, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, recomendó no transitar por calles inundadas, no bañarse en canales ni cuerpos de agua y evitar zonas con árboles, más que todo a los barrios en cercanías al río Sinú.

La situación mejora un poco en Santa Marta, donde la intervención de la Alcaldía para recoger 13.000 toneladas de lodo evitó que se sumarán más afectados a los ya 13.000 residentes. Alex Velásquez, jefe de la oficina Gestión del Riesgo municipal, sostiene que hay especial vigilancia para los puntos críticos.

“Tenemos puntos críticos como Pescadito, San Fernando, Bastidas y el sector de 11 de noviembre, El Pando, son los barrios más afectados. Allí hemos concentrado la mayor atención. Junto con el alcalde de Santa Marta, recorremos las calles para entregar ayudas, colchonetas y alimentos no perecederos”, agregó.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció la suspensión de una media maratón que fue agendada en este territorio para este domingo, luego de una reunión con los organizadores del evento en la que se acordó que su realización estaba sujeta a las condiciones meteorológicas.

En Barranquilla no hubo emergencias y en Cesar sólo atienden la inundación de un corregimiento llamado Nuevas Flores, jurisdicción del municipio de San Diego.