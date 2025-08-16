En videos: huracán Erin se convierte en categoría 5; estos son los países afectados

El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un "catastrófico" categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 255 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Huracán Erin. Foto: AFP

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora.



🟡HURACÁN #Erin ➖OLEAJE DESDE OCEAN PARK (SAN JUAN) EN PUERTO RICO 🇵🇷 Un seguidor nos comparte un par de videos de cómo se empieza a ver el oleaje hace unas horas atrás, desde una playa en San Juan, debido a la influencia a cientos de millas del huracán #Erin. #Erin… pic.twitter.com/6ALaVGDrbI — Huracán Info (@HuracanInfoCo) August 16, 2025

#AHORA | Sigue operativo de rescate en Pine Grove, Isla Verde, Carolina. Información preliminar señala que una persona surfer principiante perdió su tabla y está a la deriva ante las merajadas del huracán Erin que están llegan a las costas de Puerto Rico 🇵🇷 #SigueLaMarea ⭐️🌊 pic.twitter.com/tqzXCZZoSn — Marea Ecologista (@MareaEcologista) August 16, 2025

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.

Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.



Estos son los lugares que se verán afectados por el huracán

El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.