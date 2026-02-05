Día sin Carro en Bogotá 2026: así le puede sacar todo el provecho a su vehículo eléctrico.

Publicidad
Bogotá vivirá este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva jornada del Día sin Carro, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., y para quienes ya tienen un vehículo eléctrico, la fecha es una oportunidad para moverse sin restricciones y sacarle verdadero provecho a esta tecnología que gana terreno en la ciudad .
En medio de las limitaciones habituales, los carros eléctricos siguen circulando con normalidad, lo que los pone en el centro de la conversación sobre movilidad eficiente, ahorro y sostenibilidad. No es casualidad: solo en enero de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 82 % frente al mismo mes del año anterior, según el Registro de Vehículos presentado por Fenalco y la Andi, una señal clara de que cada vez más bogotanos están apostando por esta alternativa.
La principal ventaja durante esta jornada es clara: no hay pico y placa para los vehículos eléctricos. Esto permite desplazarse con mayor libertad, evitar congestiones e ir al trabajo sin depender del transporte público.
Entre los puntos clave para tener en cuenta ese día están:
El Día sin Carro también es un buen momento para optimizar el uso del vehículo eléctrico y reducir costos:
Más allá de esta jornada, los vehículos eléctricos ofrecen ventajas estructurales que pesan en el bolsillo:
Desde el sector automotor, empresas como Corautos Andino destacan que el avance en autonomía, tiempos de carga y respaldo posventa está acelerando la adopción de estos vehículos en Colombia. Así, el Día sin Carro no solo invita a dejar el volante por un día, sino a repensar cómo se mueve Bogotá y qué tan preparada está para una movilidad más limpia y eficiente.