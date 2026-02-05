Día sin Carro en Bogotá 2026: así le puede sacar todo el provecho a su vehículo eléctrico.

Bogotá vivirá este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva jornada del Día sin Carro, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., y para quienes ya tienen un vehículo eléctrico, la fecha es una oportunidad para moverse sin restricciones y sacarle verdadero provecho a esta tecnología que gana terreno en la ciudad .

En medio de las limitaciones habituales, los carros eléctricos siguen circulando con normalidad, lo que los pone en el centro de la conversación sobre movilidad eficiente, ahorro y sostenibilidad. No es casualidad: solo en enero de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 82 % frente al mismo mes del año anterior, según el Registro de Vehículos presentado por Fenalco y la Andi, una señal clara de que cada vez más bogotanos están apostando por esta alternativa.



Día sin carro en Bogotá 2026: vehículos eléctricos, los verdaderos salvavidas

La principal ventaja durante esta jornada es clara: no hay pico y placa para los vehículos eléctricos. Esto permite desplazarse con mayor libertad, evitar congestiones e ir al trabajo sin depender del transporte público.

Entre los puntos clave para tener en cuenta ese día están:

Exención de Pico y Placa: Estos automotores pueden circular libremente durante toda la jornada del Día sin Carro, que va desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m..

Estos automotores pueden circular libremente durante toda la jornada del Día sin Carro, que va desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.. Flexibilidad horaria: A diferencia de los vehículos de combustión, los eléctricos no están sujetos a las limitaciones de movilidad diarias, permitiendo una rutina sin interrupciones.

A diferencia de los vehículos de combustión, los eléctricos no están sujetos a las limitaciones de movilidad diarias, permitiendo una rutina sin interrupciones. Autonomía: Los modelos actuales ofrecen rangos de hasta 430 kilómetros, lo que garantiza múltiples trayectos dentro de la ciudad con una sola carga

Una de las dificultades en Colombia alrededor de la movilidad eléctrica es la infraestructura. Foto: AFP

Recomendaciones para aprovechar el carro eléctrico en la ciudad

El Día sin Carro también es un buen momento para optimizar el uso del vehículo eléctrico y reducir costos:



Planear la carga con anticipación, idealmente la noche anterior.

Priorizar rutas urbanas donde el consumo de batería sea más eficiente.

Aprovechar la carga rápida, que en algunos modelos permite recuperar gran parte de la autonomía en menos de 30 minutos.

que en algunos modelos permite recuperar gran parte de la autonomía en menos de 30 minutos. Conducir de manera suave, usando el frenado regenerativo para extender la batería.

Ahorro, tecnología y beneficios de los vehículos eléctricos

Más allá de esta jornada, los vehículos eléctricos ofrecen ventajas estructurales que pesan en el bolsillo:



Ahorro superior al 70 % en costos frente a carros a combustión.

Menor mantenimiento y menos visitas al taller.

Beneficios tributarios, como tarifas preferenciales en el impuesto vehicular.

Mayor tecnología en seguridad y asistencia para conducción urbana.

Desde el sector automotor, empresas como Corautos Andino destacan que el avance en autonomía, tiempos de carga y respaldo posventa está acelerando la adopción de estos vehículos en Colombia. Así, el Día sin Carro no solo invita a dejar el volante por un día, sino a repensar cómo se mueve Bogotá y qué tan preparada está para una movilidad más limpia y eficiente.