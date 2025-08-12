Ideam descarta afectaciones directas en el Caribe colombiano por potencial huracán 'Erin'

La tormenta tropical Erin continúa su avance por el océano Atlántico y, si bien los pronósticos apuntan a que este ciclón podría convertirse en el primer huracán de la temporada, los modelos dejan ver que su trayectoria no involucraría al mar Caribe y que, por lo tanto, no habría incidencia en el territorio colombiano.

De esta manera lo explicó la meteoróloga del Ideam Paola Bulla, quien detalló que la trayectoria esperada de esta tormenta es hacia las Antillas, pero que luego seguiría su tránsito hacia el norte del océano Atlántico.

No obstante, Bulla sostuvo que las lluvias, de moderada a fuerte intensidad, persistirán este martes y miércoles en gran parte de la región Caribe como parte de la actual temporada.

"Se espera un incremento en la nubosidad en la parte central y sur de la región. Estarán lluvias en sectores de Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico y Córdoba. Para las horas de la noche también se espera sobre todo lluvias entre moderadas a fuertes en sectores de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y suroccidente del Mar Caribe", dijo.

La meteoróloga agregó que el tránsito de ondas tropicales por el mar Caribe han incrementado las lluvias en los últimos días y que al territorio colombiano está ingresando la onda número 24 de la temporada; sin embargo, no se esperan mayores lluvias por parte de este fenómeno, pues viene arrastrando poca nubosidad.

Con respecto a las alertas meteorológicas, Bulla explicó que hay alerta amarilla por viento y olas de más de 2 metros de altura, y también por tiempo lluvioso en la parte suroccidental y occidental de la región Caribe.



Más de 2.000 personas damnificadas en Coveñas

Justamente las lluvias de las últimas horas dejan a más de 548 familias damnificadas en el municipio de Coveñas, en el departamento de Sucre, lo que equivalen a unas 2.200 personas, luego de que un aguacero de seis horas ocasionara el desbordamiento de los arroyos Amansaguapos, Pirú, Villero, Arroyuelo, Remanganagua y Petalaca.

Ante la emergencia, un sector del municipio se encuentra sin el servicio de agua potable por un daño en el acueducto. Autoridades se vieron obligadas a evacuar a las familias luego de que el nivel del agua alcanzó hasta dos metros de altura en algunos sectores. Seis viviendas se desplomaron y otras 15 se encuentran debilitadas en su estructura.

Entretanto, en Santa Marta la alcaldía mantiene la Alerta Roja por posible incremento súbito de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras, que, al desbordarse, provocan inundaciones en la zona urbana y rural de la capital del Magdalena. Así mismo el Ideam emitió una alerta amarilla por tiempo lluvioso y posible aumento del oleaje ante el viento fuerte.