Ni Bogotá ni Tunja: este es el lugar donde más llueve en Colombia; exportaba lluvia

Existe un municipio en Colombia que recibe, en promedio, 12.717 milímetros de lluvia al año, siendo uno de los lugares donde más llueve en el mundo.

Se trata de Lloró, ubicado en el departamento del Chocó. Este lugar destaca por sus hermosos paisajes y por sus celebraciones tradicionales, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Nación.

Esto se debe a que se encuentra en la zona de convergencia intertropical, una franja del planeta donde hay aire húmedo, generando lluvias constantes durante todo el año.

Lloró, Chocó. Foto: ImageFx

¿Dónde queda Lloró, Chocó?

Lloró se encuentra en el departamento del Chocó, a unos 35 kilómetros al suroriente de Quibdó, la capital departamental. Está situado en la cuenca del río Atrato, rodeado de selva tropical y montañas húmedas.



La distancia entre Lloró y Bogotá es de aproximadamente 17 horas y 30 minutos por carretera o bus. Sin embargo, también se puede llegar en avión hasta Quibdó y luego continuar por vía terrestre.

Los municipios más lluviosos de Colombia

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2024 los municipios más lluviosos del país son:



López de Micay, en el departamento del Cauca.

en el departamento del Cauca. Quibdó, en el departamento del Chocó.

en el departamento del Chocó. Cértegui , en el departamento del Chocó.

, en el departamento del Chocó. Nóvita, en el departamento del Chocó.

en el departamento del Chocó. Barbacoas, en el departamento de Nariño.

El pueblo colombiano que exportaba lluvia

Hace unas semanas, el creador de contenido Juan Vargas compartió a través de sus redes sociales una historia sorprendente sobre este bello municipio, poco conocido por muchos colombianos: Lloró fue el único pueblo en el mundo que exportaba lluvia.

Debido a la abundancia de lluvia, sus habitantes enfrentaban un problema: tenían mucha agua, pero no agua potable. Ante esta situación, varias empresas se unieron a la comunidad para desarrollar una idea de recolectar lluvia en botellas vacías.

Las botellas, una vez llenas, eran personalizadas por los habitantes y puestas a la venta en plataformas internacionales. Con el dinero recaudado, se instaló la primera planta potabilizadora de agua en Lloró, beneficiando a más de 3.200 personas del municipio.

Además, según Vargas, con los fondos restantes se logró instalar nuevas plantas potabilizadoras en municipios vecinos que tampoco contaban con acceso a agua potable.