Los cinco pueblos cerca de Bogotá con aguas termales que ofrecen cualidades medicinales

Se acerca otro fin de semana con festivo y las personas que se encuentran en las grandes ciudades ya sienten la necesidad de descansar, de desconectarse del estrés laboral y la rutina diaria. Por ello, buscan disfrutar de la naturaleza, la cultura y de lugares cercanos para pasar en familia o en pareja.

A tan solo unas horas de Bogotá existen lugares que no solo enamoran con su gastronomía y cultura, sino también con sus aguas termales y, desde ya, se preparan para recibir la oleada de visitantes que salen de la capital del país.

Beneficios de las aguas termales

Uno de los departamentos en Colombia con mayor cantidad de aguas termales es Boyacá y por ello es uno de los destinos favoritos de los viajeros.

Es importante destacar que las aguas termales son las que salen a la superficie terrestre a una temperatura de 5 °C y ofrecen múltiples beneficios para la salud física y mental como:



Alivia el estrés

Mejora la circulación

Reduce los dólares musculares y articulares

Trata afecciones de la piel como el acné y la psoriasis

Cinco pueblos con aguas termales cerca de Bogotá

Entre los lugares más visitados en Boyacá destacan cinco, los cuales cuentan con aguas minerales que son calentadas naturalmente por formaciones geológicas subterráneas. Estas fuentes hídricas son consideradas como medicinales, pues poseen cualidades capaces de generar un efecto terapéutico.



Paipa

A tan solo 2 horas y 56 minutos de Bogotá está ubicado en municipio de Paipa. Para llegar los visitantes deben salir por la autopista Norte y tomar la vía Briceño - Tunja - Sogamoso. Las personas lo describen como un destino clásico e ideal para descansar.



Aguas termales en Paipa. Foto: Alcaldía de Paipa.

Iza

El municipio es famoso por sus aguas medicinales y el buen ambiente de sus habitantes. Queda a solo 3 horas y 48 minutos de la capital; los interesados en llegar deben salir por la autopista Norte y tomar la vía Briceño - Tunja - Sogamoso.

Foto: Tomada de Facebook.

Sáchica

Este lugar es uno de los más cercanos a Villa de Leyva y permite disfrutar de las aguas termales bajo las estrellas. Queda a 3 horas y 4 minutos de Bogotá.

Aguas termales en Sáchica. Foto: Tomada de Facebook.

Zetaquirá

El municipio no solo alberga aguas minerales, sino también la cascada más alta del país. El trayecto a este destino toma unas 4 horas y 2 minutos saliendo por la vía Bogotá - Tunja.

Foto: Tomada de Facebook.

Guaicán

Para aquellos que cuenten con un poco más de tiempo para descansar, este último destino ofrece aguas termales con una vista al majestuoso Nevado del Cocuy. El municipio está ubicado a 8 horas y 32 minutos de la capital del país; sin embargo, la mayoría de los visitantes lo catalogan como uno de los más bellos.