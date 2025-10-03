¿Piensa viajar el próximo puente festivo? Hay vuelos nacionales desde $300.000

La tendencia de búsqueda para aprovechar estas fechas ha crecido significativamente en comparación con el año anterior. Según datos recientes proporcionados por Kayak, el metabuscador viajes, las búsquedas de vuelos nacionales han evidenciado un notable aumento.

Específicamente, el puente del 10 de octubre experimentó un incremento del 13% en las búsquedas, mientras que la fecha comprendida entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre mostró el crecimiento más alto con un 27%. Este fenómeno es particularmente relevante dado que los puentes festivos se presentan como la ocasión ideal para desconectarse "sin afectar tu presupuesto", con la posibilidad de encontrar vuelos nacionales en clase económica por menos de 300 mil pesos.

Puente de Halloween impulsa la mayor demanda de vuelos

El fin de semana largo del 31 de octubre al 3 de noviembre se destaca como el periodo con mayor dinamismo en la planificación de viajes aéreos, mostrando un incremento del 27% en búsquedas de vuelos respecto a 2024. Este fuerte interés se ve potenciado, según los análisis, por la celebración de Halloween.

Para esta fecha, el interés de los viajeros se enfoca en destinos tradicionales y de alta demanda. Los principales destinos más buscados incluyen Santa Marta, Medellín, Madrid y Cartagena.



Al comparar con el mismo puente de 2024, el crecimiento en búsquedas para Medellín es sobresaliente, con un incremento del 67%, mientras que Santa Marta registró un aumento del 16%. Bogotá también se ubica en el top 5 para esta fecha, con un crecimiento del 22%. Los precios promedio de vuelos para este puente se ubicaron en $410.221.

Respecto al puente previo, del 10 al 13 de octubre, donde la demanda de vuelos creció 13%, los destinos más solicitados fueron Santa Marta, Cartagena, Medellín, Madrid y San Andrés.

Es notable que Santa Marta se destacó en este periodo, al registrar una disminución del 4% en el precio promedio de vuelos en relación con el año pasado, estableciéndose en $398.427.

Por su parte, Medellín ($300.370) y San Andrés ($774.795) registraron los mayores crecimientos en búsquedas frente al mismo festivo de 2024, con aumentos del 38% y 11% respectivamente.



Estabilidad de precios nacionales: Medellín lidera la asequibilidad

Los precios promedio de los vuelos nacionales se han mantenido competitivos a lo largo de los cuatro fines de semana largos.

Medellín se posiciona consistentemente como uno de los destinos más asequibles dentro del top 5. Para el puente de octubre (10 al 13), el precio promedio del vuelo a Medellín fue de $300.370. Para el puente de Halloween, se ubicó en $313.979.

En el último puente del año, del 5 al 8 de diciembre, Medellín continúa siendo una de las opciones más asequibles con un precio promedio de $313.614. Otros destinos costeros importantes como Santa Marta y Cartagena han mantenido precios atractivos, rondando los $400.000 para la mayoría de los periodos. Por ejemplo, en el puente del 5 al 8 de diciembre, Santa Marta registró un promedio de $383.198 y Cartagena $383.200.

Incluso para el puente del 14 al 17 de noviembre, que mostró un crecimiento moderado del 2% en las búsquedas de vuelos, los precios se mantuvieron competitivos, con Cartagena liderando el top 5 con un promedio de $392.894 y San Andrés en $699.883.

En última instancia, viajar en estos puentes festivos Colombia no se limita a un cambio de rutina. Más allá de las cifras y la optimización de los viajes baratos, estos días libres abren la posibilidad de reconectar: con la familia, con los amigos o con uno mismo. Un fin de semana largo, ya sea en una playa del Caribe colombiano o explorando un destino internacional, se transforma en una historia para recordar, ya que “al final lo que más pesa en la maleta son las experiencias vividas”.