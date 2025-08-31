Turismo aéreo de lujo en Cartagena, la nueva experiencia para ver desde el aire a La Heroica

Cartagena sigue innovando en su manera de hacer turismo. Esta vez se conoció una propuesta inédita y es a través del turismo aéreo, una nueva experiencia que busca que turistas conozcan La Heroica desde el cielo.



Recorridos premium en helicóptero

Recorrido en helicóptero. Tomada de helicopter tours.

Los turistas podrán vivir la experiencia de cualquier millonario del mundo. Un exclusivo yate, con un helipuerto, recogerá a los turistas en la bahía para llevarlos a un recorrido aéreo sobre la ciudad amurallada, Bocagrande, la Popa y las Islas Barú, Tierra Bomba y del Rosario.

Cartagena desde el aire. Tomada de helicopter tours.

Además del vuelo, los turistas podrán combinar su recorrido aéreo con una travesía marítima de lujo. Murallas, cúpulas coloniales, modernos rascacielos y el mar turquesa de las islas conforman un espectáculo que convierte a Cartagena en una postal viva. Una experiencia diseñada para ser compartida y proyectar a la ciudad como destino global de turismo de lujo.

Helicopter Tours. Suministrada.

Los helicopter tours desde un yate se presentan como una experiencia Luxury. Allí, los turistas son recibidos con muestras folclóricas y, durante la experiencia, incluye alimentación con platos típicos de la región.

Además, los pilotos de los helicópteros son bilingües certificados, las aeronaves son e última generación, hay cabinas panorámicas y atención personalizada.



Helipuertos flotantes

Como parte de la expansión de este modelo de turismo en la ciudad, próximamente se habilitarán helipuertos flotantes en las Islas del Rosario y San Bernardo, creando una red de conexión mágica que permitirá a los turistas trasladarse como en un relato caribeño de García Márquez: del mar al aire, de la isla al cielo, con la brisa tropical como acompañante.