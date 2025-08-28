Procuraduría confirmó suspensión de 9 meses a William Dau por retrasos en PAE en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la suspensión por nueve meses impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau por las demoras en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020

De acuerdo con el fallo, el exmandatario distrital (2020-2023) incumplió con la obligación de garantizar el inicio oportuno del servicio de alimentación escolar, que debió comenzar el 27 de enero de 2020.

Sin embargo, el programa solo empezó a ejecutarse el 11 de mayo del mismo año, lo que afectó la prestación del servicio a los estudiantes de la capital de Bolívar.

La primera decisión disciplinaria fue adoptada el 31 de marzo de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, que declaró responsable a Dau y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por nueve meses.

Dado que ya no ostenta funciones públicas, la sanción se convirtió en el pago de $112.044.240, equivalentes a los salarios devengados durante ese periodo.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular refrendó ahora la sanción, al considerar que el exalcalde incurrió en una falta disciplinaria grave, variando la calificación de culpa gravísima a culposa.

Con este fallo de segunda instancia, la sanción disciplinaria contra Dau quedó en firme.

