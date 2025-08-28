Mintransporte a alcalde de Cartagena: ”Yo en ese año que queda no me voy a concentrar en pelear"

En el marco del Rivercity Global Forum realizado en Montería, centrado en la protección del medio ambiente y los ríos urbanos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó su inconformidad con el Gobierno nacional por lo que considera una falta de respaldo a los proyectos ambientales impulsados desde las regiones.

Según Turbay, la ciudad ha logrado ejecutar obras importantes con recursos propios, entre ellas la construcción de espacios públicos y acciones de protección ambiental. El mandatario afirmó que la ejecución de estos proyectos ha sido posible sin una participación activa del Gobierno central, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado con las regiones en materia ambiental.

Ante estas declaraciones, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió desde la misma ciudad: “Yo no sé qué le pasa al alcalde de Cartagena. Yo le digo al alcalde: gastemos menos energía en pelear, porque yo también me puedo poner a pelear, pero no sacamos nada”. Rojas instó a dejar de lado los enfrentamientos y a concentrarse en los avances que puedan lograrse en el último año de la actual administración.

Rojas hizo un llamado a enfocar los esfuerzos en los logros posibles durante el tiempo que resta del actual Gobierno: “Invito a que nos concentremos en los avances. A nosotros nos queda un año de Gobierno, y yo en ese año que queda no me voy a poner a pelear”.

La ministra también subrayó la importancia de mantener el diálogo institucional y canalizar los esfuerzos hacia la ejecución de proyectos viables. A pesar de las diferencias, insistió en que se debe mantener una postura de trabajo conjunto para lograr resultados concretos en beneficio de las ciudades y del medio ambiente.