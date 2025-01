Dumek Turbay pide respaldo a familia de hombre arrollado por carro asignado a gobernador de Bolívar

El alcalde de Cartagena , Dumek Turbay, se pronunció sobre el accidente que cobró la vida de un adulto mayor en el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Transcaribe, al ser arrollado por un vehículo asignado al esquema de protección del gobernador de Bolívar , Yamil Arana.

En medio de los cuestionamientos por la poca información que se ha conocido por parte del Departamento de Tránsito y Transporte sobre este siniestro, el mandatario cartagenero aseguró que se trató de “un hecho lamentable” y que, una vez conoció del mismo, ordenó a las autoridades distritales de tránsito informar tal cual como había ocurrido.

“El departamento de Tránsito ha estado cumpliendo con su labor, no ha hecho nada distinto a eso. Hay una reglamentación para el uso del carril del Solobus de Transcaribe , los vehículos de la Gobernación lo pueden utilizar, ya lo que ha sobrevenido después, de quién es el vehículo, quién estaba manejando, no es del resorte nuestro, pero yo creo que lo realmente importante, y lo hablé con el gobernador, incluso, es respaldar a la familia, hay un luto, un dolor enorme con una persona que fallece en un lamentable accidente, entonces yo lo que le he pedido al tránsito es estar allí pendiente, entregar toda la información del caso tal cuál cómo ocurrió, y eso es lo que estamos haciendo”, señaló.

El alcalde Turbay también indicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía, que ha pedido que se respalde a la familia de la víctima, e insistió en las medidas de precaución al usar el carril de Solobus de Transcaribe.

“Nadie quiere un accidente ni nadie quiere que nadie muera. Yo le he dicho al gobernador que pueda tener la posibilidad de arropar a la familia, hay un seguro, una entidad, ustedes saben lo que yo he molestado con el tema del carril de Solobus, que no se metan las motos, cuántos accidente más han ocurrido con desenlaces fatales. Es una circunstancia que lamento profundamente, y no estoy sino atento a que la familia pueda sentirse respalda aún en este duro momento”, añadió.

El pasado viernes 10 de enero Iván Enrique Cuentas, un adulto mayor de 74 años, murió en medio del siniestro vial que involucró a un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al gobernador de Bolívar.

En un comunicado, a través de redes sociales, la entidad señaló que se abrió una investigación interna para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación de Bolívar y no por personal autorizado de la UNP.

“Por este mal uso de medidas la entidad protectora adelanta investigaciones Internas y tomará las medidas correspondientes. Asimismo, la UNP colabora en lo pertinente con las autoridades respectivas que precisan responsabilidades de lo sucedido”, precisaron en la comunicación.

Por su parte, la Gobernación de Bolívar, también a través de un comunicado de prensa, indicó que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.

A su vez, añadieron, que han “brindado acompañamiento a la familia de la víctima”, y que están atentos a los requerimiento de las autoridades competentes.

Extraoficialmente, se conoció que en el vehículo, al parecer, se movilizaba la primera dama del departamento de Bolívar, Angélica Salas.