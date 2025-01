"Es una venganza del Gobierno": Fico por traslado de ISA de Medellín a Cartagena

Blu Radio conoció hace algunos días que la decisión de cambiar la sede de ISA de Medellín a Cartagena será considerada en la próxima Asamblea de Accionistas que tendrá lugar en los primeros tres meses de este 2025. Sin embargo, dicho movimiento ha generado varios cuestionamientos, ya que el intercambio se podría dar en medio de otra problemática: el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica, mismo señalado de cometer presuntas irregularidades durante su gerencia en EPM entre 2021 y 2023.

Con esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por lo que considera una represalia del Gobierno nacional contra Antioquia. Gutiérrez calificó esta decisión como una muestra de desdén hacia la región y señaló que, aunque no tiene detalles específicos, el movimiento parece motivado por razones políticas.

"Lo de ISA pareciera ser una venganza más por odio del presidente Petro contra Antioquia. Ahora quiere llevarse a la empresa para otras ciudades. Aquí hay una discusión de fondo frente al nombramiento del gerente con quien ya hemos demostrado toda una cantidad de irregularidades justamente, que lo hemos dicho el DPM, como accionista en ISA lo que queremos es proteger un patrimonio público también que se tiene allí", expuso Gutiérrez.

La justificación oficial de la medida tiene que ver con el hecho de que el futuro de la compañía ya no va a estar centrado en la operación de hidroeléctricas sino en las energías renovables no convencionales como la energía solar y la energía eólica y, en ese contexto, tendría más sentido que el eje de los negocios sea en Cartagena y no en Medellín, decisión cuestionada por Federico Gutiérrez.

El objetivo, según conoció Blu Radio, es que ISA llegue a la Cámara de Comercio de Cartagena, lo que requiere legalmente que la compañía tenga al menos una oficina fija en esa ciudad. No obstante, hay que recordar que en este punto entra otro aspecto importante: la Cámara de Comercio de Medellín suspendió la inscripción de Carrillo como representante legal de ISA.

Finalmente y sobre el traslado de ISA de Medellín a Cartagena, se supo que la decisión cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, quien ejerce el control de la compañía a través del grupo Ecopetrol con el 51.4 % de las acciones.