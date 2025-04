“Lamento que no entienda mis palabras”: Petro responde a señalamientos de secretaria Krisi Noem

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro amplió su versión sobre lo ocurrido en el encuentro del pasado 27 de marzo en Casa de Nariño con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Todo parte por la alta funcionaria estadounidense, quien aseguró en medios de ese país que, si bien lo planeado, era que la reunión durara una media hora, se extendió por más de hora y media y que, durante ese tiempo, reiteró que el presidente colombiano lo usó para criticar a Trump .

También aseveró que Petro había usado frases como “un malentendido” y que “necesitaban más amor”, al hablar de las deportaciones de integrantes del grupo ilegal Tren de Aragua y hasta dejó entrever que el mandatario habría reconocido una supuesta cercanía con estas personas.

Ante esto, Petro dijo desde Pasto lo siguiente:

“No es cierto que duré 30 minutos hablando contra Trump, solo contesté la pregunta que ella me dijo de lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo y dije lo que pensaba y sigo pensando”.

Luego, en la noche, escribió en sus redes sociales un mensaje directo a la funcionaria, primero hablando de que los bloqueos a Venezuela son un error para la región y por eso él decidió abrir de nuevo las frontera y las relaciones diplomáticas.

Kristi Noem y Gustavo Petro. Foto: AFP / X @Sec_Noem

“Señora Kristi, la banda del Tren de Aragua, que es una banda delincuencial asesina, la fortalecieron ustedes mismos, bloqueando a Venezuela.

El bloqueo ha lanzando a centenares de miles de jóvenes venezolanos, que vivían bien, en Venezuela, a la exclusión total en barrios y países foráneos, y de la exclusión sólo sale más violencia”, añadió Petro.

Petro también aclaró sobre las frases del amor, que se estaba refiriendo a más amor a la juventud y que siempre fue franco con sus opciones, pues basa la diplomacia en la franqueza y la mentira solo trae guerras.

“Le dije que las sociedades del ruido tienen silenciosa el alma; más inclusión a la juventud excluida en el mundo y en el exilio, más inclusión de los jóvenes que salen desesperados por los bloqueos económicos, y se acaba los monstruos de la violencia. La mejor manera de acabar la violencia del Tren de Aragua es permitir que la juventud de Venezuela pueda vivir bien en su país”, fue otro de los mensajes del mandatario nacional.

Más temprano, en su discurso desde la capital del Nariño, el presidente había dicho que quizás había sido un problema con la traducción simultánea durante el encuentro, punto que volvió a tocar.

“Lamento que no entienda mis palabras. Los migrantes no son criminales y deben respetarse sus derechos, así lo demostró Duque, mi adversario, y lo demuestra mi gobierno. No sé por qué usted dice que dije que tenía amigos en el tren de Aragua o en los carteles, espero que sean infundios de medios, o amigos de la mafia que quieren que Colombia y EEUU no se hablen, nunca he conocido un solo miembro de carteles en toda mi”, negando cualquier vinculación actual a un grupo ilegal.

“Dije que habría inteligencia y cruce de datos biométricos, pero de criminales y no de la población colombiana. Dije que ayudaría a la destrucción de la mafia hasta el fondo porque asesinaban mi pueblo, la paz y la democracia, pero que no ayudaría a la destrucción de mi pueblo”, detalló Petro.

Incluso, el mandatario aseguró que otro de los temas de conversación referenció lo hecho por anteriores gobiernos.

“Le dije que muchos gobernantes colombianos los engañaban porque les mostraban la fumigación y encarcelamiento de miles de campesinos y les decían que así se acababa la mafia, pero se abrazaban era con los capos en los clubes y palacios tomando whisky y juntos organizaban los listas de los próximos en asesinar. Dije que si se legalizaban las sustancias menos peligrosas se acababa de inmediato la mafia colombiana y si no se hacía, habría que romper sus lazos con el poder político”, puntualizó Petro.

Embajada de EE.UU en Colombia destaca resultado contra el Clan del Golfo en choque Petro - Noem

A propósito, la embajada de Estados Unidos en Colombia aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública local y calmar las versiones de tensiones diplomáticas por los choques entre el presidente Gustavo Petro y la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem.

Esa oficina diplomática aseguró que “La exitosa operación del gobierno colombiano y de la Policía de Colombia hoy refleja el compromiso del pueblo colombiano en la lucha contra grupos armados narcotraficantes que amenazan la seguridad y la democracia de Colombia y la región”.

Esto refiriéndose a la muerte en desarrollo de operaciones de José Miguel Demoya alias Chirimoya, líder clave del Clan del Golfo y uno de los más cercanos a alias “Chiquito Malo”, un resultado logrado en La Apartada, Córdoba, en el que también participaron agentes de la DEA.

Contra este hombre pesaban cinco órdenes de captura y una solicitud de extradición por una corte en Estados Unidos, todo por delitos relacionados con narcotráfico, minería ilegal, extorsión y homicidios.