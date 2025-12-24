En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Avanzan operativos de seguridad en vías de Santander por alta movilización de viajeros

Avanzan operativos de seguridad en vías de Santander por alta movilización de viajeros

Las autoridades anunciaron un gran dispositivo policial en las terminales aéreas y terrestres para salvaguardar la vida de los pasajeros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad