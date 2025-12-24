Avanzan operativos de seguridad en vías de Santander por alta movilización de viajeros

El Plan Navidad ya se lleva a cabo con un gigantesco control policial que monitorea el flujo de pasajeros que entrarán y saldrán de la ciudad. Asimismo, se intensificaron los controles de seguridad en las vías para los vehículos que se dirigen y transitan por varios puntos del país.

En esta época, la Terminal de Transporte de Bucaramanga y el Aeropuerto Internacional Palonegro contarán con controles de seguridad y acompañamiento a los usuarios, para asegurar que los ciudadanos y visitantes tengan una buena experiencia en la capital santandereana.

“Tenemos un dispositivo policial en el aeropuerto Palonegro y en la Terminal de Transportes. Sabemos que en estos días habrá una gran movilización de personas, tanto en el departamento como a nivel nacional, y tenemos dispositivos de apoyo especiales para que estas zonas de la ciudad permanezcan seguras”, afirmó William Quintero, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Finalmente, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para los viajeros, entre ellas realizar pausas de descanso adecuadas durante trayectos largos para evitar microsueños y posibles accidentes de tránsito. Asimismo, invitaron a quienes planean viajar a informarse con anticipación sobre los horarios y la disponibilidad de tiquetes a través del sitio web oficial de la Terminal de Transportes.