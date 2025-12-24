Encuentran sin vida a cuatro personas en Facatativá: sería por intoxicación de gas

Una tragedia sacudió la noche del martes 23 de diciembre al municipio de Facatativá. En el barrio Cartagenita, cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una vivienda, en un hecho que, de manera preliminar, estaría relacionado con una intoxicación por gas. El caso generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes aún intentan asimilar lo ocurrido en plena temporada decembrina.

Según relataron habitantes del barrio, un familiar de las víctimas llegó hasta la casa luego de no lograr comunicarse con ellas durante varias horas. Al ingresar al inmueble, percibió un fuerte olor a gas y encontró los cuerpos sin signos vitales. De inmediato alertó a la comunidad y dio aviso a las autoridades, que se desplazaron al lugar para atender la emergencia.



Cuatro personas murieron por presunta intoxicación con gas en Facatativá

Gas natural Foto: FXImage

Las víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana que residían en la vivienda. Tras el llamado de auxilio, unidades de la Policía y organismos de socorro acordonaron la zona mientras se adelantaban las primeras verificaciones. De forma preliminar, las autoridades informaron que no se evidenciaron signos de violencia ni desorden al interior del inmueble, por lo que la principal hipótesis apunta a una intoxicación accidental.



El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que iniciaron los procedimientos técnicos y forenses correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte. La vivienda permanece bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones.



Qué se sabe de la emergencia ocurrida en el barrio Cartagenita

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la tragedia podría haberse originado por una estufa que habría quedado encendida. Al parecer, una olla se quemó, lo que provocó que la llama se apagara, pero el gas continuó fluyendo sin que los ocupantes del inmueble lo notaran. Esta situación habría generado una acumulación peligrosa del gas y la posterior intoxicación de las cuatro personas.

Ante lo ocurrido, las autoridades locales insistieron en la importancia de la prevención en el uso de gas domiciliario, especialmente durante las festividades. Entre las principales recomendaciones están:



Revisar periódicamente las instalaciones de gas.

Verificar el buen estado de estufas, mangueras y válvulas.

Evitar dejar artefactos encendidos sin supervisión.

Ventilar adecuadamente los espacios cerrados.

La tragedia dejó un profundo impacto en la comunidad de Cartagenita, que se ha solidarizado con los familiares de las víctimas mientras avanza la investigación.