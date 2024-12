Implicaciones de suspensión a Jorge Andrés Carrillo como representante de ISA

Qué implica la decisión de la Cámara de Comercio de Medellín, de suspender la inscripción de Jorge Andrés Carrillo como representante legal de Interconexión Eléctrica (ISA ), porque según acta de soporte de la inscripción registra algunas irregularidades.

Esta historia comenzó el pasado 29 de noviembre de 2024, cuando se inscribió en el registro mercantil de acta 918 de la Junta Directiva de Isa, reunión llevada a cabo el pasado 15 de agosto, donde se eligió por mayoría al señor Jorge Andrés Carrillo como presidente y representante legal de la empresa de Interconexión Eléctrica.

Debido a que el código de lo contencioso administrativo, permite que actos de inscripción de los registros públicos, se puede presentar reposición y apelación. Procedimiento que adelantó Julio César Yepes, quien actuó como accionista de Interconexión Eléctrica S. A. que interpuso el recurso de reposición sobre la designación de Carrillo como presidente de ISA. Según Yepes el acta que se presentó habría incumplido con los requisitos mínimos exigidos por la Junta Directiva.

“Significa que hasta tanto no se resuelva el recurso de reposición y en subsidio de apelación, esa inscripción no se encuentra en firme, que es necesario para que los terceros tengan plena certeza de que es el representante legal de ISA”, afirmó Sandra Milena Montes, área jurídica de la Cámara de Comercio de Medellín.

El concejal de Medellín Alejandro de Bedout afirmó que esta decisión hace que Jorge Andrés Carrillo no pueda firmar ningún documento, ningún contrato.

“Y eso significa que no puede firmar ni un solo contrato no puede hacer ninguna actuación ningún memorial, no fue actuar como representante legal que es una de las funciones más importantes que tiene el presidente de una de estas compañías, simplemente está como presidente en el papel elegido por una junta que no ha anexado nunca las actas”, agregó.

Entre algunas de las irregularidades por las que, presuntamente, la Cámara de Comercio de Medellín tomó la decisión de suspender la inscripción del exgerente de EPM como representante legal de ISA estaría que, por ejemplo, no se especificó las razones por las que se tomó la decisión. Estas presuntas omisiones estarían vulnerando las normas de ISA y, además, los principios de transparencia que se deben tener en cuenta en estos casos.