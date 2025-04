UNGRD: Sneyder Pinilla envía carta a juez pidiéndole que proteja su vida

El entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, tiene varias aristas. El exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla envió nuevamente una carta a la juez décima penal del circuito en donde pide que se proteja su vida.

“Acudo ante usted respetuosamente con la finalidad de reiterar mi aceptación de la condena (…) nuevamente pido perdón a las víctimas y que no se me condene a muerte; en el sentido de que se me garantice la vida y se me proteja”, aseguró Pinilla en su carta.

Todo esto luego de que el pasado viernes, una juez avalara el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla, quien se convirtió en el primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD .

Carrotanques La Guajira UNGRD Foto: UNGRD

En el caso de Pinilla, la condena será de 5 años, 8 meses y 1 día de prisión, tras devolver los 618 millones de pesos de los que se había apropiado cuando fue subdirector de esa entidad.

Cabe señalar que Sneyder Pinilla asiste a todas las audiencias de manera virtual desde su sitio de reclusión que es una guarnición militar y durante la intervención en la audiencia la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, le hizo una petición a la juez y es que mantenga a Pinilla recluido en guarnición militar por su seguridad, ya que él está adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía y va a ser testigo contra 25 funcionarios que presuntamente tuvieron participación en todo este entramado de corrupción.