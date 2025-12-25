Tres homicidios y más de 1.600 incidentes atendidos durante Navidad en el Valle de Aburrá

Las autoridades dieron un balance de seguridad sobre la celebración de la Nochebuena, que dejó un saldo de tres personas muertas en las comunas Castilla y Belén de la capital antioqueña, y el barrio parís del municipio de Bello, además de 1.631 incidentes atendidos en la ciudad y los otros 9 municipios que conforman el Valle de Aburrá.

Según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las víctimas fueron atacadas con arma blanca en hechos asociados a situaciones de intolerancia, por lo que avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

En medio de los operativos de control, las autoridades realizaron tres capturas, 28 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) e incautaron más de 57 armas blancas. Además, impusieron comparendos123 comparendos, ordenaron dos suspensiones temporales de actividades comerciales y decomisaron 74 kilos de pólvora.

"Los principales motivos de llamadas a las líneas de emergencia fueron con temas relacionados a riñas, a uso indebido de pólvora, a situaciones netamente de intolerancia social. De estas, se atendieron 157 riñas, 261 casos por quema de pólvora, 568 reportes por perturbación a la tranquilidad ciudadana", aseguró

el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.



Uno de los procedimientos destacados ocurrió en la comuna de Manrique, donde fueron recuperadas cinco motocicletas con reporte de hurto que se encontraban dentro de una vivienda. La ubicación fue posible gracias al sistema de rastreo GPS de uno de los vehículos.

De manera paralela, más de 250 policías participaron en una intervención de seguridad en el barrio Estación Villa, en el centro de Medellín. Allí fueron registradas más de 1.000 personas, decenas de establecimientos y zonas de alta afluencia, con resultados que incluyeron la incautación de 435 armas cortopunzantes, 1.218 dosis de estupefacientes y la recuperación de 165 tarjetas bancarias.



Así ocurrieron los tres homicidios durante la Noche de Navidad

El primer homicidio ocurrió en la mañana del 25 de diciembre en el barrio París, de Bello. Un hombre fue hallado sin vida en vía pública tras ser lesionado con arma cortopunzante.

Según la comunidad, la víctima departía con una mujer cuando se presentó una riña y un tercer hombre intervino, causándole las heridas mortales. El fallecido no ha sido identificado.

El segundo caso se registró en la madrugada del 25 de diciembre en el barrio Castilla, en Medellín. La Policía encontró a un hombre sin signos vitales, con una herida en el tórax, luego de una riña.

La víctima fue identificada como Diego Alejandro Acosta, de 45 años, conocido como “Caballo”. La comunidad señaló a un posible responsable.

El tercer homicidio se presentó en la noche del 24 de diciembre en el barrio Tenche, comuna de Belén, en Medellín. Un hombre llegó corriendo al lugar y se desplomó tras haber sido golpeado.

Fue trasladado a la Clínica Medellín, donde ingresó sin vida. La víctima no ha sido identificada y tendría entre 25 y 30 años.