Dan de alta a cinco de los 20 heridos en accidente de excursión de Bello: 15 siguen estables

Cinco de los 20 heridos en grave accidente de tránsito de jóvenes en Antioquia, fueron dados de alta. Aún quince siguen en hospitales de Yolombo, Medellín y Bello.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, confirmó que este lunes fueron dados de alta, cinco de las veinte personas que resultaron heridas en el accidente de una excursión de jóvenes de la Institución educativa Liceo Antioqueño de Bello, en el municipio de Remedios.

Según Martha Ramirez, los 15 jóvenes que permanecen hospitalizados en centros asistenciales de los municipios de Medellín, Bello y Yolombó se encuentran en condición estable.

“Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social estamos haciendo un seguimiento constante a los jóvenes heridos por el accidente ocurrido en el Nordeste antioqueño. Informamos que de los 20 lesionados, 5 ya fueron dados de alta. Los 15 jóvenes hospitalizados se encuentran estables en diferentes instituciones: el hospital de Yolombó, la Clínica del Norte de Bello y de Medellín en la clínica Las Américas, los hospitales General y Pablo Tobón Uribe y en el San Vicente Fundación”, explicó la secretaria Ramirez.



Agregó que en compañía con la Alcaldía de Bello, se continúa brindando apoyo psicosocial a los accidentados, a sus familias y a los familiares de las personas fallecidas. Este acompañamiento continuará hasta que sea necesario.

“Cualquier persona que tenga dificultad en la atención, o que sienta que en algún momento requiere un apoyo adicional, desde el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello está nuestro equipo atento a canalizar las inquietudes, para que tengan la asistencia necesaria. De nuevo lamentamos esta situación que nos tiene en duelo a los antioqueños”, concluyó.