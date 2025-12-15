Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a ubicarse entre los juegos de azar más consultados del país durante la noche del lunes, 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4148. Este tradicional sorteo continúa ganándose la confianza de los colombianos gracias a su trayectoria, transparencia y a un plan de premios que cada semana despierta gran expectativa entre los jugadores.

Premio Mayor del sorteo 4148 de la Lotería del Tolima

En esta edición, el Premio Mayor de $3.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que despierta este histórico juego de azar.



Premios secos del sorteo 4147

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, organizados en diferentes categorías, ampliando así las oportunidades de ganar para los apostadores.

La entidad recomienda a los jugadores verificar los resultados directamente en la imagen oficial publicada en los canales autorizados de la Lotería del Tolima.



Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima cuenta con un proceso claro y seguro para el cobro de premios, el cual depende del monto ganado:

Premios menores a $5 millones



Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones



Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza únicamente mediante transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones



Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Aplica tanto para billetes físicos como digitales en puntos y oficinas autorizadas.

Horario y transmisión oficial del sorteo

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.



Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook, donde cada semana miles de personas se conectan para conocer los resultados oficiales.

