Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a ubicarse entre los juegos de azar más consultados del país durante la noche del lunes, 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4148. Este tradicional sorteo continúa ganándose la confianza de los colombianos gracias a su trayectoria, transparencia y a un plan de premios que cada semana despierta gran expectativa entre los jugadores.
En esta edición, el Premio Mayor de $3.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que despierta este histórico juego de azar.
Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, organizados en diferentes categorías, ampliando así las oportunidades de ganar para los apostadores.
La entidad recomienda a los jugadores verificar los resultados directamente en la imagen oficial publicada en los canales autorizados de la Lotería del Tolima.
La Lotería del Tolima cuenta con un proceso claro y seguro para el cobro de premios, el cual depende del monto ganado:
Premios menores a $5 millones
Premios mayores a $5 millones
Premios menores o aproximaciones
El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.
Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook, donde cada semana miles de personas se conectan para conocer los resultados oficiales.