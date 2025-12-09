Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más seguidos del país durante la noche del martes, 9 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 4147. Este tradicional sorteo continúa consolidándose como uno de los preferidos por los colombianos, gracias a la confianza que ha construido a lo largo de los años y a su atractivo plan de premios semanales.

Premio mayor del sorteo 4147

En esta edición, el Premio Mayor de $3.000 millones quedó en manos del número 8889 de la serie 101, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que despierta este histórico juego de azar.

Todos los premios secos del sorteo 4147

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, organizados en diferentes categorías, lo que permite que muchos más apostadores tengan la oportunidad de ganar.

La entidad invitó a los jugadores a verificar los resultados directamente en la imagen oficial publicada en sus canales autorizados.



Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene un proceso claro y seguro para el cobro de premios, el cual varía según el monto ganado:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones

Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Aplica tanto para billetes físicos como digitales en puntos y oficinas autorizadas.

Horario y transmisión oficial del sorteo

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.



Los jugadores pueden seguir cada sorteo en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook, donde miles de personas se conectan semanalmente para conocer los resultados.

