Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más seguidos del país durante la noche del martes, 9 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 4147. Este tradicional sorteo continúa consolidándose como uno de los preferidos por los colombianos, gracias a la confianza que ha construido a lo largo de los años y a su atractivo plan de premios semanales.
En esta edición, el Premio Mayor de $3.000 millones quedó en manos del número 8889 de la serie 101, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que despierta este histórico juego de azar.
Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, organizados en diferentes categorías, lo que permite que muchos más apostadores tengan la oportunidad de ganar.
La entidad invitó a los jugadores a verificar los resultados directamente en la imagen oficial publicada en sus canales autorizados.
La Lotería del Tolima mantiene un proceso claro y seguro para el cobro de premios, el cual varía según el monto ganado:
El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.
Los jugadores pueden seguir cada sorteo en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook, donde miles de personas se conectan semanalmente para conocer los resultados.