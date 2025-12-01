Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista en la noche del lunes, 1 de diciembre de 2025, cuando se llevó a cabo su sorteo número 4146. Este tradicional juego de azar, reconocido por su transparencia y larga trayectoria, sigue consolidándose como uno de los favoritos entre los apostadores colombianos gracias a sus atractivos premios semanales.

Premio Mayor del sorteo 4146

En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.



Todos los premios secos del sorteo

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías. Esta estructura de premios adicionales ha sido clave para mantener la preferencia del público en todo el país.

La Lotería del Tolima invita a todos los jugadores a verificar los resultados en la imagen oficial publicada en sus canales autorizados.



Cómo reclamar los premios

La entidad mantiene un proceso claro y seguro para el cobro de premios, que varía según el valor obtenido:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza únicamente mediante transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones

Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Aplica para billetes físicos y digitales en puntos y oficinas autorizadas.

Horario y transmisión oficial

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de lunes festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.

Los jugadores pueden seguir cada sorteo en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de personas se conectan semanalmente para conocer los resultados.