Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su propuesta que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología ha logrado captar la atención de miles de jugadores que, noche tras noche, revisan los resultados con la ilusión de que la suerte y los astros estén de su lado. Para muchos, este sorteo representa algo más que una apuesta tradicional: es una experiencia que conecta el destino con la posibilidad de ganar.

Resultado del Super Astro Luna hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al lunes 15 de diciembre de 2025 dejó como resultado la siguiente combinación ganadora:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Miles de jugadores estuvieron atentos a la transmisión oficial para verificar sus apuestas y confirmar si su número y signo coincidían con el resultado del día.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que mantiene viva la expectativa y la emoción entre los participantes. Los horarios establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación diaria permite jugar sin importar el día de la semana, convirtiendo cada jornada en una nueva oportunidad para probar suerte.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo y flexible, pensado tanto para jugadores ocasionales como para quienes siguen una estrategia definida. Para realizar una apuesta, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal de su preferencia.

Activar, si lo desea, la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco y aumentar las probabilidades de acierto.

Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta estructura, el juego se adapta a diferentes estilos de participación y niveles de experiencia.



Dónde apostar al Super Astro Luna

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio nacional. Esta amplia cobertura garantiza un acceso fácil, seguro y confiable para los jugadores, sin importar su ubicación.



Requisitos para cobrar un premio

El cobro de premios del Super Astro Luna se realiza de manera ágil y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite que el pago se efectúe de forma rápida y segura, ofreciendo confianza y tranquilidad a todos los participantes.

