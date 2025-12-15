Lotería de Cundinamarca, resultados del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista entre miles de apostadores en todo el país durante la noche del lunes, 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4781. Como es habitual, el juego generó gran expectativa gracias a su atractivo plan de premios y a la tradición que lo respalda desde hace décadas.

En esta ocasión, el premio mayor fue de $6.000 millones, una cifra que resalta la importancia de revisar cuidadosamente cada fracción del billete. Además del gran ganador, los premios secos ofrecieron múltiples oportunidades de premiación en diferentes regiones de Colombia.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 15 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos – Resultados completos

Además del premio principal, la Lotería de Cundinamarca entregó una amplia variedad de premios secos, una de las categorías más esperadas por la diversidad de montos y la mayor probabilidad de resultar ganador.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de forma segura mediante los siguientes canales autorizados:

Página oficial de la Lotería de Cundinamarca

Lottired

LotiColombia

Paga Todo (plataforma digital y puntos físicos)

Este tradicional juego de azar continúa posicionándose como uno de los más esperados de la semana, gracias a su amplia trayectoria, su solidez institucional y un plan de premios que mantiene viva la ilusión de miles de apostadores en Colombia.