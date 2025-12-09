Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país durante la noche del martes, 9 de diciembre de 2025, cuando se realizó el sorteo número 4779. Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más esperados cada semana gracias a su amplia trayectoria, su solidez y un atractivo plan de premios que mantiene viva la ilusión de los apostadores.

En esta oportunidad, el premio mayor fue de $6.000 millones, una cifra que reafirma la importancia de revisar cada fracción del billete, ya que además del ganador principal, los premios secos entregaron múltiples oportunidades de ganar en diferentes regiones de Colombia.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este martes, 9 de diciembre de 2025 es el 1488 de la serie 055. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios secos – Resultados completos

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entregó una amplia variedad de premios secos, una de las categorías más esperadas por su diversidad de montos y altas probabilidades de premiación.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.



La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes de forma segura a través de los siguientes canales autorizados:

