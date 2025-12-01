Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo Colombia durante la noche del lunes, 1 de diciembre de 2025. En esta ocasión se llevó a cabo el sorteo número 4778, una cita semanal que muchos apostadores esperan por la solidez, tradición y atractivo plan de premios que caracterizan a esta lotería.

Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos, el sorteo reafirmó la importancia de revisar cada fracción del billete, pues además del ganador principal, los premios secos ofrecieron numerosas oportunidades de ganar en distintas regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 1 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos – Resultados completos

La Lotería de Cundinamarca también entregó múltiples premios secos, una categoría que año tras año mantiene viva la ilusión de miles de jugadores gracias a sus montos atractivos.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m. Cuando coincide con un día festivo, la programación se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.

La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes de manera segura mediante:

