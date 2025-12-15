MiLoto, resultado del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

MiLoto llevó a cabo su sorteo número 4450 el lunes, 15 de diciembre de 2025, dejando como resultado un nuevo acumulado millonario luego de que no se registraran ganadores con cinco aciertos. El premio mayor, que tenía un acumulado previo de $500 millones, quedó desierto y se incrementó a $550 millones para el próximo sorteo.



Resultados de MiLoto - 15 de diciembre

Los números ganadores del sorteo fueron: , combinación que no fue acertada en su totalidad por ningún participante.

De acuerdo con la información oficial del sorteo, el total de la premiación distribuida fue de $98.176.000, repartidos entre las categorías de cuatro, tres y dos aciertos.

MiLoto continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor participación, gracias a su formato sencillo y a la posibilidad de acceder a premios significativos con una inversión accesible.