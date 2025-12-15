En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

MiLoto, resultado del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El sorteo número 450 de este lunesno registró un ganador de cinco aciertos, elevando el acumulado a $550 millones. Más de 8.500 jugadores compartieron una bolsa de premios de $98 millones.

