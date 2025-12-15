En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Nequi volvió a caerse en plena quincena: advierten fallos este 15 de diciembre

Nequi volvió a caerse en plena quincena: advierten fallos este 15 de diciembre

Miles de usuarios reportaron que Nequi volvió a fallar en pleno día de pago, impidiéndoles acceder a la aplicación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad