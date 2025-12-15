Nequi volvió a caerse en plena quincena: advierten fallos este 15 de diciembre

Nequi volvió a estar en el centro de la conversación este 15 de diciembre, luego de presentar nuevas intermitencias que dejaron a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas. Durante varias horas, la plataforma registró fallos que impidieron realizar transferencias, retiros y consultas de saldo, una situación que se suma a los problemas reportados los pasados 1 y 6 de diciembre.

En redes sociales, miles de usuarios manifestaron su inconformidad al no poder disponer de su dinero, en un momento especialmente sensible por la cercanía del pago de salarios y de la prima de servicios. Las quejas se repitieron en distintas plataformas, donde muchos señalaron que el servicio ha desmejorado en los últimos meses y pidieron respuestas claras por parte de la compañía.



Caída de Nequi genera preocupación entre los usuarios

Las fallas de este lunes volvieron a encender las alertas sobre la estabilidad de la aplicación. Usuarios reportaron problemas para ingresar a la app, realizar pagos en comercios y hacer transferencias entre cuentas, lo que generó retrasos en obligaciones cotidianas como compras, pagos de servicios y envíos de dinero.

La molestia se hizo más evidente por tratarse de diciembre, un mes de alta demanda en el sistema financiero. Para muchos usuarios, Nequi se ha convertido en su principal herramienta para manejar ingresos y gastos diarios, por lo que cualquier interrupción impacta de forma directa su rutina.

Cuando será que nequi funcione bien? En menos de un mes se ha caído más de 5 veces que pasa? Definitivamente cada vez más de mal en peor... @Nequi pic.twitter.com/a8PUmRGXU6 — Alejandra (@Alejand20607040) December 15, 2025

¿Qué dice Nequi sobre las fallas en su plataforma?

Tras los inconvenientes registrados, Nequi informó que su equipo técnico se encontraba trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Mientras tanto, la plataforma recordó que los usuarios pueden seguir usando la Tarjeta Nequi Visa, tanto en su versión física como digital, para realizar pagos sin mayores inconvenientes.

La compañía también reiteró que los recursos y la información de los usuarios están seguros y que las fallas no corresponden a problemas de seguridad. Según explicó, se trata de afectaciones temporales relacionadas con ajustes internos y la implementación de nuevas tecnologías.



¿Por que se está cayendo Nequi?

Sobre las causas de las caídas, Nequi señaló que las intermitencias hacen parte de un proceso de renovación tecnológica que avanza desde hace más de 18 meses. Actualmente, la plataforma está migrando componentes de su infraestructura a la nube, con el objetivo de soportar el crecimiento de su operación diaria, que en jornadas de alta actividad supera los 70 millones de transacciones.

Este proceso busca ampliar la capacidad del sistema, mejorar la estabilidad y preparar la aplicación para los próximos años. No obstante, la empresa reconoció que, durante esta transición, pueden presentarse episodios de inestabilidad.

Nequi aseguró entender la molestia de los usuarios, especialmente en una temporada de alto movimiento económico, y reiteró que el objetivo es ofrecer un servicio más sólido y confiable en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, los usuarios esperan que las mejoras se traduzcan pronto en una experiencia más estable.