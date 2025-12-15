Alcaldía de Bello decreta tres días de luto tras accidente que dejó 16 estudiantes fallecidos

Tras el trágico accidente ocurrido en la vía entre Segovia y Remedios, en el nordeste de Antioquia, en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, al menos 17 personas perdieron la vida, entre ellas el conductor del bus, que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello de regreso de su excursión de grado.

Los alumnos se habían graduado de bachillerato el pasado 3 de diciembre y viajaron a Tolú y Coveñas, en la Costa Caribe colombiana, como parte de la actividad de integración que celebraban tras alcanzar la culminación de sus actividades académicas.

Víctimas del accidente en Antioquia Foto: suministrada - captura video

Mientras iban de regreso, exactamente en el sector de El Chispero, el bus se salió del carril, cayendo a un abismo de aproximadamente 60 metros, donde se desató la tragedia.

El conductor del bus, identificado como Jonathan Taborda, y 16 estudiantes de la institución perdieron la vida. Otras 20 personas, entre estudiantes y acompañantes, resultaron gravemente heridas tras el accidente.



Los informes preliminares apuntan a que el conductor se desvió de la carretera a causa de un "microsueño", según lo informado por las autoridades.



Alcaldía de Bello anuncia medidas tras el accidente del Liceo Antioqueño

En medio del dolor que dejó el accidente en el que murieron 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, la Alcaldía de Bello lamentó la situación y anunció medidas especiales para acompañar a las familias afectadas y atender la emergencia.

Dentro de las disposiciones anunciadas, la Alcaldía confirmó este lunes, 15 de diciembre, tres días de luto en el municipio y un día de silencio como muestra de solidaridad con las familias afectadas:

Hoy, como acto de respeto y solidaridad con las familias de los 17 bellanitas que perdieron la vida en el siniestro vial en Segovia, invitamos a vivir un día de silencio... anunció la alcaldía en un comunicado.

La medida del día de silencio va acompañada de restricciones al uso de pólvora, la reducción del volumen de la música y la suspensión del encendido del alumbrado navideño en los hogares de Bello.

Publicidad

🎗 La Alcaldía de Bello declara tres días de duelo por los 17 bellanitas que partieron a la eternidad en el siniestro vial ocurrido en Segovia. En el hecho perecieron 16 jóvenes recién egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño y el conductor.



#BelloGuardaSilencio pic.twitter.com/xmcIzxR7EK — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) December 15, 2025

En su lugar, se invitó a las familias a encender una vela en una ceremonia que se llevará a cabo a las 8 de la noche, como muestra de solidaridad y apoyo a las familias de los estudiantes del Liceo Antioqueño afectados por la tragedia.

"El silencio también es una forma de acompañar", concluyó la alcaldía en el comunicado.

Publicidad

El accidente conmocionó al país entero, mientras que las familias viven el luto por la pérdida de sus familiares.

Además, la Gobernación de Antioquia se unió al luto de Bello y declaró trés días de duelo por las víctimas del accidente, anunciando que las banderas en los edificios públicos se izarán a media hasta en su honor: