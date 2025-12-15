En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía de Bello decreta tres días de luto tras accidente que dejó 16 estudiantes fallecidos

Alcaldía de Bello decreta tres días de luto tras accidente que dejó 16 estudiantes fallecidos

El trágico accidente, que dejó 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas, mantiene en estado de conmoción al departamento de Antioquia. Ante la magnitud de la tragedia, la Alcaldía de Bello anunció varias medidas para acompañar el duelo de las familias del municipio.

Alcaldía de Bello decreta tres días de luto tras accidente que dejó 16 estudiantes fallecidos
Además de los días de luto, la alcaldía anunció una serie de medidas para acompañar a las familias de las víctimas. La Alcaldía de Antioquia se unió al duelo
Fotos: suministradas
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad