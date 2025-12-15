En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Esto debe hacer el Tolima para remontar la final contra Junior, según 'Champeta' Velásquez

Esto debe hacer el Tolima para remontar la final contra Junior, según 'Champeta' Velásquez

Aunque parece un marcador casi que "imposible" de darle vuelta, todo puede pasar en el fútbol. Aquí el análisis del exfutbolista que defendió ambas camisetas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad