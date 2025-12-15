Esto debe hacer el Tolima para remontar la final contra Junior, según 'Champeta' Velásquez

La final de la Liga BetPlay 2025-II tiene al Deportes Tolima contra las cuerdas tras el contundente 3-0 que Junior consiguió en el partido de ida. Sin embargo, para Iván ‘Champeta’ Velásquez, exjugador de ambos clubes, la serie aún no está sentenciada si el equipo pijao logra manejar con inteligencia el partido de vuelta y, sobre todo, sus emociones.

En diálogo con Blog Deportivo, Velásquez dejó claro que el primer rival que debe vencer Tolima no es Junior, sino la ansiedad. De hecho, afirmó que la clave está en asumir el partido como un proceso y no como una misión desesperada.

“No se puede pensar en el global 3-0. Hay que ir de a poco, primero buscar un gol y, sobre todo, no permitir que Junior marque. Si Junior anota, el problema se hace mucho mayor”, explicó.

Desde lo futbolístico, ‘Champeta’ considera que el encuentro debe jugarse entendiendo que el fútbol es un deporte de momentos. Por eso ve con buenos ojos la idea de dividir el partido en tramos cortos, casi como “subtiempos”, en los que Tolima pueda fijarse objetivos concretos.



El fútbol es de momentos y hay que saber aprovecharlos. No se puede jugar los 90 minutos con la misma intensidad, pero sí gestionar esos tiempos para ejecutar el plan de partido 'Champeta' Velásquez.

Para ‘Champeta’, el primer gol es fundamental, no solo en el marcador, sino en lo psicológico. Ese tanto puede encender al equipo y a la tribuna, y empezar a sembrar dudas en el rival.

“Es un partido de 90 minutos donde la intensidad y la toma de decisiones deben ser las mejores. Si se consigue el primer gol y luego el segundo, el equipo se va acercando al objetivo”, analizó.

Vale recordar que la final de vuelta entre el pijao y el tiburón será este martes, 16 de diciembre, desde las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro.