Campeón con Junior se retira del fútbol por severa enfermedad: “Lo decidimos con los médicos”

La noticia cayó como un baldado de agua fría para los hinchas del Junior de Barranquilla. Mientras buena parte de la afición celebraba la ventaja 3-0 sobre Tolima en la final de la Liga BetPlay, una de las figuras del equipo tomó una decisión definitiva: colgar los guayos por motivos de salud.

Rafael Pérez, defensor central y referente del club, confirmó su retiro del fútbol profesional a los 35 años, luego de una larga y compleja lucha contra las lesiones. La decisión marca el final anticipado de una carrera que estuvo marcada por títulos, liderazgo y un papel protagónico en una de las etapas más exitosas del Junior.

Pérez llegó al equipo barranquillero en 2017 y, en poco tiempo, se ganó un lugar indiscutido en la defensa. Su fortaleza física, carácter y capacidad de mando lo consolidaron como uno de los pilares del plantel que dominó el fútbol colombiano en ese periodo. Para muchos hinchas, su nombre quedó ligado a la época dorada del club.

Con la camiseta del Junior, el zaguero levantó varios trofeos que aún permanecen en la memoria de la afición:



Copa Colombia 2017.

Bicampeonato de Liga en 2018-II y 2019-I.

Superliga 2019.

Ese Junior, repleto de figuras y dirigido por cuerpos técnicos de peso, con jugadores como Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Luis Díaz, se acostumbró a disputar finales y a imponer respeto en cada cancha. En ese contexto, Rafael Pérez fue el jefe de la zaga y, en momentos clave, asumió incluso la responsabilidad de cobrar penales.



A sus 35 años, RAFA PÉREZ ANCIA SU RETIRO DEL FUTBOL PROFESIONAL.



“Fue una decisión muy difícil, pero por mi salud es lo mejor. La última lesión fue muy fuerte.” 💭



🤕 Rafa dijo que en el último año y medio ha recibido 3 OPERACIONES en el TOBILLO.



Rafael Pérez y su retiro del fútbol profesional

El buen rendimiento de Pérez en Junior le abrió las puertas del fútbol internacional. Su carrera continuó en Argentina, donde defendió los colores de Talleres y San Lorenzo. Sin embargo, ese salto también trajo consigo un alto desgaste físico que, con el paso del tiempo, terminó pasando factura.

En 2024 regresó al Junior con la ilusión de afrontar un nuevo ciclo, pero su continuidad ya no fue la misma. Una lesión en el tobillo se convirtió en su principal obstáculo. A pesar de las cirugías y los tratamientos, la recuperación nunca fue completa y el dolor se volvió recurrente.

“Lo decidimos con los médicos, el año pasado tuvimos una lesión bastante fuerte de la que no nos pudimos recuperar y ha dejado secuelas”, confesó.

El propio jugador explicó que la decisión de retirarse se tomó tras escuchar el concepto médico. En el último año y medio se sometió a tres operaciones que dejaron secuelas importantes, entre ellas un desgaste severo y una artrosis degenerativa. Seguir compitiendo, según los especialistas, podía comprometer seriamente su calidad de vida en el futuro.

Anunciar el retiro nunca es sencillo para un futbolista, y menos cuando todavía existe el deseo de competir. Pérez reconoció que fue una decisión dura, pero necesaria. Tras 17 años de carrera profesional, optó por cerrar el ciclo pensando en su salud y en el largo plazo.

Su trayectoria incluye pasos por clubes históricos como Real Cartagena, Independiente Medellín y Santa Fe, además de su experiencia internacional. Más allá de los títulos, Rafael Pérez deja un legado de liderazgo, compromiso y profesionalismo que lo convirtió en uno de los defensores más recordados por la afición del Junior de Barranquilla.