Deportes  / Campeón con Junior se retira del fútbol por severa enfermedad: "Lo decidimos con los médicos"

Campeón con Junior se retira del fútbol por severa enfermedad: “Lo decidimos con los médicos”

Rafael Pérez llegó al Junior en 2017 y logró levantar tres títulos con el club 'tiburón'.

