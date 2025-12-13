Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos del Valle del Cauca.
Su trayectoria, sumada a la facilidad para jugar y a la variedad de modalidades disponibles, hace que cada tarde miles de personas sigan atentamente el resultado con la ilusión de acertar el número ganador y obtener un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el 1839 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece distintas alternativas de apuesta pensadas para todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma ocasional. Cada modalidad combina probabilidad, intuición y un toque de suerte:
Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de hacer grandes inversiones y lo convierte en una opción abierta para todos los presupuestos.
El cobro de premios es un proceso sencillo que debe hacerse en un punto de pago autorizado. Para reclamar, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados de la región, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la esperanza de que la suerte los acompañe en el próximo sorteo.