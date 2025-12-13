Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos del Valle del Cauca.

Su trayectoria, sumada a la facilidad para jugar y a la variedad de modalidades disponibles, hace que cada tarde miles de personas sigan atentamente el resultado con la ilusión de acertar el número ganador y obtener un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el 1839 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1839

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 839

La quinta: 2

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece distintas alternativas de apuesta pensadas para todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma ocasional. Cada modalidad combina probabilidad, intuición y un toque de suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de hacer grandes inversiones y lo convierte en una opción abierta para todos los presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios es un proceso sencillo que debe hacerse en un punto de pago autorizado. Para reclamar, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados de la región, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la esperanza de que la suerte los acompañe en el próximo sorteo.