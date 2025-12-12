Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más representativos y apreciados del Valle del Cauca.
Su tradición, la facilidad para participar y la variedad de modalidades han hecho que miles de personas sigan cada tarde el resultado, siempre con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un buen premio. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el 8357 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo ofrece diferentes formas de apuesta que se ajustan a todos los tipos de jugadores, desde los más expertos hasta quienes apuestan solo de manera ocasional. Las opciones disponibles son:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo, intuición y nivel de experiencia.
Una de las grandes ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción abierta para todo tipo de presupuestos.
El proceso para cobrar un premio es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio —medido en UVT— pueden solicitarse documentos adicionales:
El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma esperanza: que la suerte les sonría en el próximo sorteo.