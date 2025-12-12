Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más representativos y apreciados del Valle del Cauca.

Su tradición, la facilidad para participar y la variedad de modalidades han hecho que miles de personas sigan cada tarde el resultado, siempre con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un buen premio. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el 8357 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8357

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 357

La quinta: 2

Modalidades de juego del Chontico Día

El sorteo ofrece diferentes formas de apuesta que se ajustan a todos los tipos de jugadores, desde los más expertos hasta quienes apuestan solo de manera ocasional. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las últimas tres cifras.

coincidencia exacta con las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden ir en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden ir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): basta con adivinar la última cifra del número ganador.

Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo, intuición y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las grandes ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción abierta para todo tipo de presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para cobrar un premio es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio —medido en UVT— pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma esperanza: que la suerte les sonría en el próximo sorteo.