Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca.

Su tradición, facilidad para jugar y variedad de modalidades han hecho que miles de personas sigan cada tarde sus resultados con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un buen premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece diversas formas de apuesta que se adaptan a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada modalidad mezcla probabilidad, intuición y un toque de suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden ir en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden ir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): basta con adivinar la cifra final del resultado.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

El Chontico Día destaca por ser accesible para todos los bolsillos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo participar sin necesidad de grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El cobro de cualquier premio es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde, miles de jugadores mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma esperanza: que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.