Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca.
Su tradición, facilidad para jugar y variedad de modalidades han hecho que miles de personas sigan cada tarde sus resultados con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un buen premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 11 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece diversas formas de apuesta que se adaptan a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada modalidad mezcla probabilidad, intuición y un toque de suerte:
Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y nivel de experiencia.
El Chontico Día destaca por ser accesible para todos los bolsillos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo participar sin necesidad de grandes inversiones.
El cobro de cualquier premio es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más queridos de la región. Cada tarde, miles de jugadores mantienen viva esta tradición vallecaucana, todos con la misma esperanza: que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.